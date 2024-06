American Pie 2, Alyson Hannigan non voleva tornare: ecco il motivo

Nel 1999 Alyson Hannigan era già conosciuta per il ruolo di Willow Rosenberg in Buffy l'amazzavampiri ma in quell'anno aumentò la popolarità anche in ambito cinematografico grazie al personaggio di Michelle Flaherty nella commedia American Pie, flautista della banda e prima esperienza sessuale per il protagonista Jim Levenstein (Jason Biggs).

Nonostante la grande popolarità che ottenne grazie al film, Alyson Hannigan non aveva intenzione di tornare nel sequel per un motivo ben preciso che la stessa attrice ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Vulture, spiegando in che modo le cose cambiarono.

Livello C

Alyson Hannigan, che negli anni successivi vivrà un ulteriore periodo d'oro nella sitcom How I Met Your Mother, ha spiegato che il motivo del suo iniziale rifiuto era prettamente economico:"La storia migliore di tutto questo è che si trattava di un film a basso budget, con tutti questi livelli di negoziazione. C'era un livello A e un livello B. Penso di essere stata all'ultimo livello C, insieme a Seann [William Scott]. Era solo il minimo sindacale, più il 10% per l'agente. Non esiste negoziazione per il livello C perché il personaggio non è così importante".

Jason Biggs e Alyson Hannigan in American Pie - Ancora insieme

A quel punto, per il sequel, inizialmente Alyson Hannigan negò la propria disponibilità:"[Per il primo film] dissi che andava bene, erano sette giorni e un progetto fatto più per passione. Poi nel contratto c'era una clausola per un sequel. Dissi che mi stavano pagando il minimo sindacale più il 10% e che non avrei firmato per il sequel perché non aveva senso. Passai per una difficile ma pensavo semplicemente che fosse assurdo. Quindi, mi tolsero quella clausola e per me fu estremamente positivo quando feci il sequel. Ci sono un paio di cose intelligenti che feci all'epoca".

Hannigan ha dichiarato di aver apprezzato il personaggio di Michelle perché lo ritiene sorprendente:"Stavo già interpretando la persona perfetta in Buffy e Michelle era l'opposto". Nel cast di American Pie, oltre a Alyson Hannigan, anche Jason Biggs, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas ed Eddie Kaye Thomas.