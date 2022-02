American Night: uscita la canzone originale di Anastacia per il film con Jonathan Rhys Meyers (VIDEO)

American Night, la nuova canzone di Anastacia per l'omonimo film in uscita nel 2022, è arrivata sulle principali piattaforme streaming di musica di tutto il mondo.

Anastacia, una delle popstar più importanti e amate al mondo, è tornata con una nuova canzone originale in uscita oggi sulle principali piattaforme streaming di tutto il mondo: si tratta di American Night, un brano scritto e interpretato dalla cantante stessa per l'omonimo film in uscita nel 2022, diretto da Alessio Della Valle e interpretato da Jonathan Rhys Meyers.

Il brano, American Night, è già disponibile su Spotify, iTunes Store, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, Soundcloud, mentre qua sopra potete vedere il video ufficiale con delle scene del film. La canzone originale della pellicola è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la star e Agnus Dei Tiziana Rocca Production, mentre la colonna sonora è del pluripremiato compositore di origini italiane, Marco Beltrami.

Il film, presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, è un thriller neo noir ambientato nel mondo dell'arte contemporanea di New York: a ricoprire il ruolo dei due protagonisti troviamo Rhys Meyers ed Emile Hirsch, affiancati da Paz Vega. Tra le apparizioni speciali, oltre a quella di Michael Madsen, meritano una menzione quella di Maria Grazia Cucinotta e di Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso, Tutti i soldi del mondo).

American Night, che sarà distribuito prossimamente nelle sale italiane da 01 Distribution, è scritto e diretto da Alessio Della Valle e prodotto da Martha Production, Pegasus e QMI con Rai Cinema, Martha Capello, Ilaria Dello Iacono, in associazione con Giovanni Cova e Sergio Romerio, in collaborazione con Viris SpA e Aliante Partners SpA, in collaborazione con Wenwen He, Jieran Geng, Tiziana Rocca, Marc Westerholt.