American Horror Story 10 "sarà un bagno di sangue"

Alto tasso di orrore e gore in arrivo nella nuova stagione di American Horror Story, doppia stagione visto che per la prima volta conterrà due storie diverse.

Angelica Ross, membro del cast di American Horror Story 10 ha anticipato che la nuova stagione in arrivo sarà "un bagno di sangue". Al momento si sa molto poco dei nuovi episodi della serie di Ryan Murphy che, di recente, ha svelato il titolo, American Horror Story: Double Feature, e il fatto che per la prima volta in una stagione verranno narrate due diverse storie.

American Horror Story: una scena con Jessica Lange nell'episodio Return to Murder House

Parlando con Kalen Allen, conduttirce ospite dell'Ellen Show, Angelica Ross ha commentato il suo ritorno in American Horror Story alimentando l'hype nei fan:

"Questa nuova stagione è semplicemente incredibile. Ho già iniziato a lavorare con Frances Conroy. I fan di American Horror Story saranno entusiasti perché ci saranno Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock, tutti gli attori originali. Ma poi sarà un bagno di sangue. Tutto quello che posso diciamo che sarà un bagno di sangue. Non so se riuscirò a guardarla."

Nel rivelare il titolo della stagione 10, Ryan Murphy ha anticipato che la nuova stagione sarebbe stata simile a due stagioni diverse anche se in onda nello stesso anno: "Quindi raddoppia il piacere della visione. Una storia sarà ambientata in riva al mare (il cast è già stato annunciato). Una seconda sulla sabbia (l'annuncio del lancio è in arrivo)."

Leslie Grossman ha chiarito ulteriormente le parole di Murphy in un tweet in cui scrive: "Ragazzi. È una stagione, due storie. Come due stagioni. Come due mini stagioni. Sarà fantastico."

In precedenza è stato annunciato che le location per le riprese della nuova stagione si sono svolte a Los Angeles e a Provincetown, Massachusetts, in vari luoghi. Una delle immagini diffuse in precedenza mostrava qualcuno che sale sopra una specie di molo con una grande massa d'acqua alle sue spalle. La location di Provincetown si trova all'estremità settentrionale di Cape Cod ed è il luogo in cui nel 1620 attraccò la Mayflower. Ecco che i pezzi del puzzle potrebbero iniziare a combaciare.

Confermato nel cast anche il ritorno di Kathy Bates, Billie Lourd, Adina Porter e Lily Rabe. Tra i volti nuovi dello show vi sarà il popolare Macaulay Culkin oltre a Kaia Gerber, Ryan Kiera Armstrong e Spencer Novich.

La decima stagione di American Horror Story non sarà l'ultima. Lo show è stato rinnovato fino alla tredicesima stagione, inoltre FX ha in fase di sviluppo uno spinoff della serie horror per Hulu.