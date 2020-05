American Horror Story 10: un nuovo indizio ci porta su una spiaggia desolata

Ryan Murphy, creatore di American Horror Story, ha condiviso tramite Instagram un nuovo indizio della stagione 10 dello show, che anticipa a quanto pare l'ambientazione principale delle nuove puntate, slittate al 2021 per via dell'emergenza sanitaria globale.

Il post pubblicato dal regista della serie mostra una spiaggia desolata, con una recinzione rotta e calpestata, specificando nella didascalia che la foto è un indizio per la nuova stagione. Questa potrebbe essere, dunque, l'ambientazione dei nuovi episodi di American Horror Story, un luogo remoto e abbandonato che si addice alla perfezione al mood dello show.

Molti fan hanno commentato formulando varie ipotesi sul prossimo tema di American Horror Story, lanciando ipotesi su sirene, il film Lo squalo e una serie di disastri naturali dagli tsunami agli uragani. Nei giorni scorsi, Ryan Murphy ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla decima stagione confessando che molto di quanto sta succedendo nel mondo a causa della pandemia avrebbe influenzato la scrittura:

"Molto di ciò che ho realizzato è stato condizionato da come stavano andando le cose a livello generale, perciò non so cosa andremo a fare ora come ora. Non so se accelererò per lavorare ad una nuova stagione, o se aspetteremo l'anno prossimo per girare i nuovi episodi."

American Horror Story: in arrivo una serie spinoff

Attendiamo ulteriori dettagli su questa nuova attesa stagione che vede la conferma del ritorno delle star Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock e Macaulay Culkin.