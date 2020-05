American Horror Story: in arrivo una serie spinoff

American Horror Story avrà una serie spinoff, come annunciato da Ryan Murphy con un post condiviso online: il progetto antologico darà ora vita ad American Horror Stories che proporrà in ogni puntata una storia diversa e di cui, per ora, non sono stati condivisi ulteriori dettagli.

Il creatore della serie originale, che è stata prodotta per FX, ha svelato il progetto pubblicando online una foto che mostra il cast di American Horror Story impegnato in una chiamata su Zoom.

Lo spinoff sarà composto da puntate della durata di un'ora e, attualmente, non è stato detto se andrà in onda sugli schermi dell'emittente o se verrà proposta su qualche piattaforma di streaming o semplicemente online.

Ryan Murphy ha scritto su Instagram: "L'incontro via Zoom con il cast di American Horror Story che ci ha permesso di ricordare i vecchi tempi e parlare dello spinoff American Horror Stories (composto da episodi autoconclusivi della durata di un'ora), di quando inizieramo a girare la prossima stagione della serie originale, e di altre cose che non posso scrivere. Sono felice perché ci siamo aggiornati ed è stato così divertente. Mi mancano tutti!".

American Horror Story dovrebbe tornare prossimamente sugli schermi americani con le puntate della decima stagione, tuttavia l'emergenza internazionale potrebbe far slittare la distribuzione del progetto.