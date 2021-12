American Film Institute 2021: Dune, Il potere del cane e Succession nelle top 10 di cinema e tv

Le liste annuali dell'American Film Institute 2021 che eleggono i 10 migliori film e serie TV dell'anno incoronano, tra gli altri, le pellicole Dune e il potere del cane e la serie Succession.

Il potere del cane: Kirsten Dunst in una sequenza

La giuria composta da critici, accademici e professionisti del cinema celebra il meglio del cinema e della televisione americani. Quest'anno la giuria ha assegnato tre premi speciali al film di Kenneth Branagh Belfast, al blockbuster Netflix Squid Game e al documentario Searchlight Summer of Soul.

L'anno scorso, l'adattamento Disney+ di Lin-Manuel Miranda del grande successo di Broadway "Hamilton" ha vinto un premio speciale; quest'anno, "Tick, Tick, Boom" del regista esordiente Miranda è arrivato nella lista dei migliori dieci film, insieme ai film degli acclamati veterani Adam McKay, Paul Thomas Anderson, Denis Villeneuve, Guillermo del Toro, Jane Campion, Joel Coen e Steven Spielberg, così come i relativi nuovi arrivati ​​Sian Heder e Reinaldo Marcus Green.

Succession: Jeremy Strong e Brian Cox

Sul fronte televisivo, l'AFI ha messo in evidenza i nuovi show Hacks, Maid, Omicidio a Easttown, Reservation Dogs, La ferrovia sotterranea e l'hit Marvel Wandavision, riconfermando anche il successo di serie come Ted Lasso e Succession.

Dal lato film, Netflix vede riconosciuto il successo di titoli come Don't Look Up, Il potere del cane e Tick, Tick, Boom, mentre il suo Maid entran nella top 10 della tv, mentre Apple TV+ celebra il film CODA e le serie Schmigadoon e Ted Lasso. Tre candidature anche per HBO Max con Omicidio a Easttown, Succession e The White Lotus.

Di seguito l'elenco dei premiati dall'American Film Institute sia per il cinema che per la televisione.

AFI FILM DELL'ANNO

Coda

Don't Look Up

Dune

Una famiglia vincente - King Richard

Licorice Pizza

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley

Il potere del cane

Tick Tick Boom

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

AFI PROGRAMMI TV DELL'ANNO

Hacks

Maid

Omicidio a Easttown

Reservation Dogs

Schimgadoon!

Succession

Ted Lasso

La ferrovia sotterranea

WandaVision

The White Lotus

AFI PREMI SPECIALI