American Born Chinese: Disney+ ha ordinato la serie diretta da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi

Disney+ ha ordinato la produzione della serie American Born Chinese, un'action-comedy ispirata alla graphic novel di Gene Luen Yang che verrà diretta e prodotta da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Il progetto sarà scritto e prodotto da Kelvin Yu e da suo fratello Charles Yu, in collaborazione con l'autore dell'opera originale, Melvin Mar e Jake Kasdan.

American Born Chinese racconterà la storia di un adolescente, Jin Wang, alle prese con la sua vita al liceo e quella in casa, in una famiglia di immigrati. Quando il ragazzo incontra un nuovo studente straniero durante il primo giorno di scuola, Jin si ritrova involontariamente coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi.

Kelvin Yu, che sarà showrunner della serie, ha dichiarato: "Il libro di Gene Luen Yang è un punto fermo nella letteratura americana ed è profondamente importante per un'intera generazione di lettori. Destin Daniel Cretton e Melvin Mar sono dei narratori del più alto livello immaginabile. Fare parte del progetto è così eccitante e un vero onore".

Cretton ha aggiunto: "Leggere l'avvincente adattamento di Gene mi ha fatto ridere, piangere e saltare dalla mia sedia a ogni pagina. Mi sento profondamente connesso ai personaggi in questa storia e al brillante team che la porterà in vita. Questo show non avrà paragoni e non vediamo l'ora che il mondo veda cosa stiamo preparando".

Yang ha inoltre sottolineato: "Mi sento davvero fortunato nel lavorare con questo team. Melvin Mar è un uomo con una visione e sono profondamente grato per il fatto che abbia deciso di occuparsi di questo progetto. Kelvin Yu è un talento fenomenale. Il suo script porta in televisione tutto quello che volevo trasmettere nel mio libro. E Destin Cretton... chi non è un suo fan in America ora? Non vedo l'ora che porti il suo unico mix di azione e cuore allo show. Quando ero al liceo ero un enorme fan della Disney e avevo sempre con me qualcosa di legato a Topolino: un portafoglio, un orologio, una cintura, una t-shirt, qualsiasi cosa... Fare parte di Disney+ è un sogno che si avvera".