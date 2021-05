American Beauty: Christina Hendricks spiega perché la sua mano appare sul poster

L'attrice di Mad Men Christina Hendricks ha svelato il motivo per cui nel 1999 la sua mano sia finita sul poster di American Beauty, film premio Oscar diretto da Sam Mendes e interpretato da Kevin Spacey e Annette Bening.

American Beauty e incentrato su Lester Burnham (Kevin Spacey), padre di famiglia di mezza età insoddisfatto della sua esistenza borghese. All'improvviso Lester prova un'attrazione irresistibile per la bella amica della figlia, interpretata da Mena Suvari. Quello che però molti non sapevano è che la mano nel sensuale poster del film appartiene all'attrice Christina Hendricks, che ha svelato il retroscena durante un'apparizione al The Rich Eisen Show.

La Hendricks ha rivelato che il poster era un lavoro a cui aveva partecipato come modella senza sapere di cosa si trattasse. L'attrice ricorda di aver posato in diverse posizioni, una di quelle immagini è diventata la posa che possiamo vedere nel poster dove la mano della Hendricks si posa sulla pancia della modella e attrice Chloe Hunter. Solo quando ha visto il poster di American Beauty, Christina Hendricks si è resa conto che la mano scelta era la sua:

"Facevo la modella e uno dei lavori che ho ottenuto era fare un poster di un film. Non avevo idea di quale fosse il film. C'erano due modelle, io e un'altra. E abbiamo fatto diverse versioni della sua mano e del suo stomaco, del mio stomaco e della sua mano. Alla fine ce l'hanno fatta al mia mano e la sua pancia. Mi è capito varie volte di posare con le mani. Ero una ballerina classica, quindi immagino di sapere come muovere le mani in modo elegante. Probabilmente sono stata pagata cento dollari o qualcosa del genere. Ero semplicemente entusiasta di avere un lavoro. Non sapevo che si sarebbe trattato di American Beauty. E poi finalmente ho visto il poster e ho pensato: 'Ehi, quella è la mia mano!'"