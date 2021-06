America: Il film, il trailer del film d'animazione in arrivo su Netflix

America: Il Film è il nuovo film d'animazione in arrivo su Netflix il 30 giugno e il trailer regala le prime sequenze del progetto.

Nel video assistiamo a delle spettacolari sequenze del racconto che offre un approccio totalmente originale alla storia della Rivoluzione Americana, mostrando personaggi storici in versione eroica, superpoteri e innumerevoli scene d'azione.

In America: The Motion Picture Channing Tatum avrà la parte di George Washington e l'attore è coinvolto anche come produttore in collaborazione con Matt Thompson (Archer) che ha diretto il film scritto da Dave Callahan, autore di Wonder Woman. Tra i produttori ci sono anche Phil Lord e Chris Miller.

La sinossi ufficiale anticipa: "Per migliaia di anni, le origini degli Stati Uniti sono state avvolte dal mistero, perse nella sabbia del tempo. Chi ha costruito questa nazione e perché? Solo i dinosauri lo sanno... fino a ora. Per la prima volta nella storia degli esseri umani, l'incredibile e completamente vera storia delle origini dell'America sono rivelate in America: The Motion Picture, un evento culturale unico disponibile nell'unico modo in cui i Padri Fondatori volevano che venisse raccontata la loro storia".

Nel cast ci saranno Simon Pegg nel ruolo di Re James, Judy Greer che sarà Martha Dandridge, Bobby Moynihan nel ruolo di Paul Revere e Raoul Trujillo nei panni di Geronimo. Tra gli interpreti anche Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Will Forte, Killer Mike e Andy Samberg.