America Ferrera svela la reazione alla nomination agli Oscar 2024, pur non nascondendo un po' di disappunto

America Ferrera ha svelato la sua reazione alla notizia di aver ottenuto una nomination agli Oscar 2024 grazie alla sua interpretazione nel film Barbie, non nascondendo però il disappunto provato nel sapere che Greta Gerwig e Margot Robbie sono state "snobbate" dall'Academy.

L'attrice, per la prima volta nella rosa delle possibili vincitrici dell'ambita statuetta, ha raccontato che ha atteso l'annuncio da sola, mentre era a letto e suo marito Ryan Piers Williams stava accompagnando i figli a scuola.

La reazione alla nomination

Barbie: America Ferrera e Margot Robbie

Parlando a Variety, America Ferrera ha spiegato: "C'è stato un momento in cui non ero sicura che fosse tutto vero, temevo di averlo immaginato. E poi il mio telefono è 'esploso' con i messaggi, quindi ho capito che dovevo aver sentito giusto".

L'interprete di Gloria in Barbie ha ammesso che non sa ancora spiegare quello che sta provando perché non riesce tuttora a crederci. L'attrice ha quindi svelato la reazione del marito: "Stava urlando ed era emozionato. E ho sentito i miei figli sul sedile posteriore, erano così confusi e chiedevano 'Per quale motivo stai urlando?'".

Tra le prime persone a congratularsi ci sono state Blake Lively, Amber Tamblyn e Alexis Bledel, le sue co-star in 4 amiche e un paio di jeans: "Mi hanno chiamata in gruppo su FaceTime immediatamente ed è stato esilarante, divertente, emozionante e meraviglioso essere celebrata e sostenuta dalle mie sorelle. Ho avuto l'onore di crescere in questo settore con queste donne, essere amata, festeggiata e sostenuta da loro. Ed è quello che facciamo con ognuna di noi. Sono fantastiche e un tale dono nella mia vita".

Da Ugly Betty a Barbie: la rivincita di America Ferrera

La delusione per l'assenza di Greta e Margot

Ferrera ha successivamente raccontato di aver ricevuto il sostegno e le congratulazioni dell'intero team che ha lavorato a Barbie. L'attrice ha quindi ammesso di non aver apprezzato l'assenza tra le nomination a miglior regista di Greta Gerwig e quella di Margot Robbie tra le attrici protagoniste: "Sono stata incredibilmente delusa. Greta ha fatto tutto quello che un regista potrebbe fare per meritarsi la nomination. Creare questo mondo e prendere qualcosa che non aveva un valore innato per la maggior parte delle persone, rendendolo un fenomeno globale. Sembra una delusione non vederla in quella lista".

America Ferrera ha poi lodato la protagonista del film: "Quello che è riuscita a fare Margot Robbie come attrice è realmente incredibile. Una delle cose su Margot come attrice è quanto faccia sembrare tutto facile. E forse le persone vengono ingannate pensando che il lavoro sembra facile, ma Margot è una maga come attrice di fronte allo schermo ed è stato uno degli onori della mia carriera assistere al modo in cui è riuscita a compiere quell'interpretazione fantastica. Porta così tanto cuore, umorismo, profondità, gioia e divertimento al personaggio. Per me è una maestra".

L'attrice è stata però felice per il fatto che Barbie abbia ottenuto una nomination agli Oscar come Miglior Film e spera che in futuro nella lista ci siano sempre più opere dirette da donne. Ferrera ha infine sottolineato che è stato bello vedere anche lo spazio alla diversità grazie alle candidature di Lily Gladstone, Danielle Brooks e Da'Vine Joy Randolph, auspicando che ci siano sempre più opportunità.