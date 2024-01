4 amiche e un paio di jeans, America Ferrera: 'La nostra amicizia ci fa sentire ancora ventenni'

La star di Barbie America Ferrera ha parlato della grande amicizia con le sue colleghe di 4 amiche e un paio di jeans, Blake Lively, Alexis Bledel e Amber Tamblyn.

America Ferrera in una scena di 4 amiche e un paio di jeans

Le quattro amiche hanno mantenuto un ottimo rapporto e ogni tanto si ritrovano per un'uscita di gruppo:"A volte usciamo, perché il primo film è stato vent'anni fa, quindi usciamo per un brunch" sottolineando come le capiti di pensare 'siamo le quattro amiche di 4 amiche e un paio di jeans'.

America Ferrera ha recitato nel film di Ken Kwapis del 2005 nel ruolo di Carmen Lowell, tratto dal romanzo omonimo di Ann Brashares. Il cast principale è tornato successivamente per il sequel nel 2008.

L'amicizia del cast

Ferrera ha raccontato che gli impegni familiari impediscono al gruppo di ritrovarsi spesso:"Siamo tutte mamme, abbiamo vite e carriere e a volte passa molto tempo senza vederci". La star di Ugly Betty ha due figli dal marito Ryan Piers Williams, Blake Lively ha quattro figli con la star di Deadpool Ryan Reynolds, Alexis Bledel un figlio dall'ex marito Vincent Kartheiser e Amber Tamblyn una figlia con il marito David Cross.

Quando capita che il gruppo di amiche riesce a ritrovarsi spesso le ore passano senza accorgersi del tempo che scorre, come è accaduto qualche settimana fa:"Non riuscivamo ad andarcene! Erano le 2 del mattino. Era tipo 'Non voglio andare via ma tutti noi saremo svegliati dai nostri terribili bambini alle sei del mattino'. Abbiamo dovuto andarcene ma non volevamo lasciarci. È una cosa incredibile avere un'amicizia che ti fa sentire come se avessi 20 anni ma ha anche tutta la profondità di essere vissuta insieme attraverso tutto questo. È una benedizione incredibile".