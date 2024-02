America Ferrera: l'attrice candidata all'Oscar per Barbie debutterà alla regia

L'attrice dirigerà un adattamento cinematografico del romanzo I Am Not Your Perfect Mexican Daughter

America Ferrera, candidata all'Oscar per la sua interpretazione in Barbie, debutterà presto alla regia con l'adattamento del romanzo I Am Not Your Perfect Mexican Daughter.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso la Orion Pictures di proprietà degli Amazon MGM Studios, con la sceneggiatura affidata a Linda Yvette Chávez. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Erika Sánchez, bestseller del New York Times, era stato precedentemente proposto a Netflix.

I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, la trama

La storia segue Julia Reyes, un'adolescente con una lingua tagliente, un'arguzia feroce e il grande sogno di diventare una scrittrice famosa e fuggire lontano da Chicago e dai suoi tradizionali genitori messicani immigrati che non riescono a capire il suo amore per Whitman, Dickinson e i Ramones.

Vorrebbero che fosse più simile a Olga, la sorella di Julia, eternamente perfetta dopo la sua tragica morte. Mentre Julia cerca di liberarsi dalla sua casa opprimente, prova a scoprire la verità su quanto accaduto alla sorella e, nel frattempo, comprende a fondo le ferite che la sua famiglia porta con sé.

Tra i produttori della pellicola figurano Doreen Wilcox Little, Charles D. King e Poppy Hanks di MACRO Film Studio, David Kuhn di Aevitas Creative Management e Anonymous Content. Sánchez e Greta Talia Fuentes di MACRO Film Studio saranno produttori esecutivi. Anonymous Content ha opzionato i diritti del libro nell'ambito dell'accordo con Aevitas Creative Management.

America Ferrera, da Ugly Betty a Barbie

La Ferrera è reduce da un'intensa stagione di premi per il suo ultimo ruolo nel film di successo di Greta Gerwig, Barbie, che è valso all'attrice la sua prima nomination all'Oscar. Inoltre, Ferrera ha recentemente recitato nel film diretto da Craig Gillespie, Dumb Money, basato sul libro del 2021 The Antisocial Network.

America Ferrera svela la reazione alla nomination agli Oscar 2024, pur non nascondendo un po' di disappunto

È nota anche per aver dato vita a Betty Suarez nella serie drammatica della ABC Ugly Betty, ruolo che le è valso un Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie comica nel 2007.