Ambush: il trailer del thriller con Jonathan Rhys Meyers e Aaron Eckhart

Ambush è il nuovo thriller con star Jonathan Rhys Meyers e Aaron Eckhart e il primo trailer regala qualche sequenza del progetto ambientato durante la guerra in Vietnam.

Nel video si introduce la trama mostrando i protagonisti che si ritrovano a compiere una lotta per la sopravvivenza combattendo in modi anche inediti tra le fila dell'esercito americano.

Il film Ambush, prodotto da Saban Films, è stato diretto da Mark Burman, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Johnny Lozano e Michael McClung.

A guidare il cast del lungometraggio, in arrivo nei cinema americani e sul circuito di video on demand il 24 febbraio, ci sono i protagonisti Jonathan Rhys Meyers, Connor Paolo e Aaron Eckhart.

Gli eventi raccontati sono ambientati durante la Guerra in Vietnam. La storia prende il via quando un piccolo gruppo di militari americani subisce un'imboscata che ha delle conseguenze mortali, decimando il team e facendo perdere munizioni e una possibilità di evacuare l'area.

I militari dovranno quindi portare la battaglia tra tunnel e spazi sotterranei, intraprendendo una missione ad alto rischio e agendo per attaccare in modi totalmente nuovi.