Jonathan Rhys Meyers e Aaron Eckhart star del thriller Ambush

Jonathan Rhys Meyers sarà il protagonista del thriller Ambush, progetto che vedrà coinvolti anche Connor Paolo, Aaron Eckhart e Jason Genao.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare in questi giorni e i primi dettagli sono stati rivelati all'American Film Market.

Ambush si basa sulla storia vera di una missione ad alto rischio nel territorio controllato dal nemico durante la guerra in Vietnam. Il personaggio di Aaron Eckhart è alla guida di un gruppo di militari specializzati che devono raccogliere delle informazioni segrete che potrebbero cambiare il destino del conflitto.

Il team dovrà superare le proprie preoccupazioni per superare il complesso labirinto dei tunnel scavati dal nemico e affrontare soldati e trappole a ogni svolta.

La regia è stata affidata a Mark Earl Burman, autore della sceneggiatura in collaborazione con Michael McClung.

Arianne Fraser, CEO di Highland Film Group, ha dichiarato: "Jonathan Rhys Meyers e Connor Paolo sono semplicemente degli attori meravigliosi e affiancheranno in modo perfetto Aaron e Jason in questo film d'azione che vi terrà incollati alle sedie. Le riprese inizieranno alla fine del mese e non posso dirvi quanto sia felice che tutto sia andato come doveva e si possa iniziare a girare".