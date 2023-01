Amber Heard è la celebrità più googlata del 2022 (e la seconda è Johnny Depp): quali saranno le altre?

Il 2022 è ormai un capitolo chiuso, ma c'è ancora qualcosa da dire al riguardo. Ad esempio, quali sono state le celebrità più cercate su Google lo scorso anno? A quanto pare sul trono siede Amber Heard, seguita da Johnny Depp.

Con il concludersi dell'anno arrivano, come al solito, classifica, Tp 10 e Top 5, Migliori e Peggiori, et similia, e tra le curiosità che attirano sempre parecchia attenzione si annoverano anche i termini più cercati su Google.

Per il 2022, come riporta Screengeek, sembra che in quanto a celebrità siano stati Amber Heard e Johnny Depp a farla da padroni, grazie soprattutto alle vicissitudini legali che li hanno visti coinvolti l'una contro l'altro.

Questo risultato non concorderebbe con quanto detto in precedenza, quando era stato riportato che fosse proprio Depp l'attore più cercato sul celebre motore di ricerca, ma è difficile stabilire chi abbia ragione.

Johnny Depp è l'attore più cercato online nel 2022, secondo Google

Intanto, nell'analisi presa in esame qui, possiamo vedere come la ex-coppia venga seguita a ruota da altri grandi nomi, dalla defunta Regina Elisabetta II a Kim Kardashian, passando per il campione di football Tom Brady.

1) Amber Heard

2) Johnny Depp

3) Queen Elizabeth II

4) Tom Brady

5) Kim Kardashian