Johnny Depp è l'attore più cercato online nel 2022, secondo Google

La pubblicazione di "2022 Year in Search - Themes and Insights" di Google ha rivelato le tendenze dell'anno e Johnny Depp + l'attore più ricercato in assoluto sul motore di ricerca.

Johnny Depp, il celebre attore americano, è il più ricercato dell'anno sui motori di ricerca, secondo Google. Sembra proprio che gli utenti di tutto il mondo siano estremamente interessati alla sua vita privata e alla carriera, adesso nuovamente attiva.

Johnny Depp in una foto della Festa del Cinema di Roma 2021

Questo risultato di Depp è stato reso ufficiale con la pubblicazione recente del 2022 Year in Search - Themes and Insights, il rapporto annuale in cui Google mette in evidenza i dati di ricerca fino a quel momento, evidenziando gli argomenti di tendenza dell'anno. Si tratta delle ricerche che hanno ricevuto un aumento significativo del traffico per un periodo di tempo prolungato rispetto all'anno scorso.

Con molta probabilità tutta quest'attenzione nei confronti di Johnny Depp è dovuta alla lunga causa che ha affrontato con l'ex moglie Amber Heard a giugno (lei è la terza persona di tendenza su Google).

Un altro evento pubblico che ha scosso le ricerche degli utenti è stato il celebre schiaffo, agli Oscar, che Will Smith ha dato a Chris Rock, risultando ottavo fra le notizie di tendenza, con i due attori rispettivamente alla seconda e settima posizione nella categoria degli attori più ricercati.

Anche l'attuale situazione in Ucraina è stata fonte di numerosi click e indagini da parte degli utenti, con tendenze quali: "Come aiutare l'Ucraina?", "Come aiutare i rifugiati ucraini?" e "Come aiutare l'esercito ucraino?".