Amber Heard è la donna più bella del mondo secondo uno studio recente

Secondo quanto rivelato da uno studio recente, Amber Heard sarebbe la donna più bella del pianeta terra, essendo perfettamente in linea con i canoni di bellezza degli antichi greci.

Le opinioni relative a quanto sia piacevole avere a che fare con Amber Heard sono molto discordanti ma sembra che la scienza abbia deciso, senza ombra di dubbio, che è la donna più bella del mondo: a stabilirlo è stato Julian De Silva, direttore del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra.

La Heard ha recentemente dominato i titoli dei giornali a causa del famigerato processo per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp ma sembra che adesso l'interesse dei media sia repentinamente cambiato: secondo una speciale formula di mappatura del volto quello dell'attrice sarebbe "perfetto". La tecnica prende in considerazione varie caratteristiche, come occhi, labbra e forma del viso, al fine di riconoscere i lineamenti più armoniosi.

Julian De Silva, il direttore del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra, ha analizzato i volti delle star di Hollywood decidendo quali siano più in linea con i canoni di bellezza stabiliti dagli antichi greci. Tra gli uomini, lo studio ha stabilito che l'attore più vicino all'ideale di perfezione è Robert Pattinson, seguito dal collega Henry Cavill.

Per quanto concerne le donne che sono seguono Amber Heard nella classifica stilata da De Silva figurano Kim Kardashian, che possiede le sopracciglia più belle, mentre Scarlett Johansson ed Emily Ratajkowski sono al primo posto per quanto riguarda gli occhi e le labbra.