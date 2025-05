Amber Heard annuncia la nascita dei gemelli Ocean e Agnes

Amber Heard ha celebrato la festa della Mamma annunciando la nascita dei gemelli Ocean e Agnes. L'attrice ha già una figlia di quattro anni, Oonagh, nata da madre surrogata.

"La Festa della Mamma del 2025 sarà un giorno che non dimenticherò mai", ha esordito Heard in un sentito post su Instagram. "Quest'anno sono felicissima di celebrare il completamento della famiglia che ho cercato di costruire per anni. Oggi condivido ufficialmente la notizia che ho dato il benvenuto a due gemelli nella banda Heard". Ha aggiunto: "Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi tengono le mani (e il cuore) occupati".

Heard ha poi ricordato di essere diventata madre nel 2021, quando ha dato il benvenuto alla figlia maggiore tramite madre surrogata e il suo mondo "è cambiato per sempre".

Una famiglia tutta sua

Senza rivelare pubblicamente la sua situazione sentimentale, Amber Heard ha alluso al fatto di aver avuto i suoi figli da sola, facendolo loro da madre e padre al tempo stesso.

"Diventare madre da sola e alle mie condizioni, nonostante i miei problemi di fertilità, è stata l'esperienza più significativa della mia vita. Sono eternamente grata di aver potuto fare questa scelta in modo responsabile e ponderato" ha scritto la star di Aquaman.

Amber Heard con la chioma rossa nei panni di Mera

Heard ha concluso il post con uno speciale omaggio per la Festa della Mamma a tutte le mamme del mondo: "A tutte le mamme, ovunque siate oggi e in qualunque modo siate arrivate, io e la mia famiglia dei sogni festeggiamo con voi".

Nel 2021, Amber Heard ha tenuto segreta la figlia per diversi mesi dopo la sua nascita.

"Quattro anni fa, ho deciso che volevo avere un figlio. Volevo farlo alle mie condizioni", ha scritto nella didascalia di un post del luglio 2021. "Ora mi rendo conto di quanto sia radicale per noi donne pensare a una delle parti più fondamentali del nostro destino in questo modo. Spero che arriveremo a un punto in cui sarà normale non volere un anello per avere una culla".

L'attrice ha aggiunto di non aver preso alla leggera l'arrivo della figlia: "Una parte di me vuole ribadire che la mia vita privata non sono affari di nessuno. Capisco anche che la natura del mio lavoro mi obbliga a prenderne il controllo".