Amber Heard contro Johnny Depp: l'attrice accusa l'ex marito di campagna diffamatoria

La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp è diventata ancora più complicata, infatti l'attrice ha intentato una nuova causa contro il suo ex marito, che ammonta a 100 milioni di dollari, accusandolo di aver orchestrato una campagna diffamatoria contro di lei.

Secondo quanto riferito da People, Amber Heard lo scorso agosto avrebbe richiesto al tribunale di respingere la causa di diffamazione intentata contro di lei da Johnny Depp, per un valore di 50 milioni di dollari, chiedendo di iniziare un nuovo processo contro l'ex compagno che secondo lei avrebbe avviato e coordinato una campagna diffamatoria tramite social media.

Secondo alcune testimonianze ottenute da Page Six, si dice che Amber Heard abbia dichiarato che Johnny Depp ha usato dozzine se non centinaia di BOT per manovrare ciò che si diceva dell'attrice online. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato dalla star di Aquaman, il suo team sta persino accusando Johnny Depp di aver orchestrato diverse petizioni su Change.org.

Come andrà a finire? Dovremo aspettare e vedere quale sarà il verdetto del tribunale a questo punto, sia sulla causa per diffamazione intentata dall'attore di Pirati dei Caraibi e se ciò influenzerà o meno le accuse di Amber Heard.