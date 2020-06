Amazon Prime Video: ecco le novità in streaming a Giugno 2020

Giugno 2020 sarà un mese ricco di novità per Amazon Prime Video che ha appena annunciato l'arrivo nel proprio catalogo di altri attesi titoli, come la terza stagione di Future Man, il film L'amore a domicilio con Miriam Leone, il debutto di El Presidente e tanto altro ancora!

Future Man, disponibile a partire da oggi, narra la storia di Josh Futterman (Josh Hutcherson), addetto alle pulizie di giorno e gamer di fama mondiale di notte. Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), protagonisti del videogioco di cui è un fuoriclasse, assegnano a Josh il compito di viaggiare nel tempo per prevenire l'estinzione dell'umanità causata dalla mortale invasione di una super-razza. La terza e ultima stagione inizia con Josh, Tiger e Wolf costretti a partecipare al "DIEcathlon", un torneo televisivo in cui i concorrenti devono affrontare diverse prove mortali in un'arena. I giorni passano e i tre continuano a dover rivivere la stessa giornata affrontando sfide diverse, dopo vari tentativi riescono a scappare intraprendendo un viaggio nel tempo per riabilitare la loro reputazione e porre rimedio alla confusione che hanno creato nella varie epoche incontrate lungo il loro cammino.

Locandina di El Presidente

Il 5 giugno arriva El Presidente, che racconta le vicende del cosiddetto "FIFA Gate", il famoso scandalo di corruzione del 2015. Ambientata nelle principali città dell'America Latina, degli Stati Uniti e d'Europa la serie esplora lo scandalo sportivo che ha scosso il mondo attraverso la storia di Sergio Jadue, il presidente di un piccolo club Cileno che è uscito dall'anonimato e divenuto il personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari per mano del noto presidente della Football Association argentina, Julio Grondona. La serie composta da otto episodi della durata di un'ora, vanta nel cast tra gli altri Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) e Paulina Gaitán (Diablo Guardian). La serie è scritta e diretta dal regista e sceneggiatore premio Oscar Armando Bo (Birdman) che ha anche il ruolo di produttore esecutivo della serie, al suo fianco i registi Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie) e Gabriel Díaz (Bala Loca).

Dispatches from Elsewhere: un'immagine della serie

Il 15 giugno è il momento di Dispatches from Elsewhere, una nuova serie antologica che racconta le vicende di quattro persone nella cui vita manca qualcosa ma non riescono a capire esattamente cosa. I quattro si ritrovano insieme per caso o forse per un disegno, quando incappano in un enigma che si cela dietro il velo delle loro vite di tutti i giorni. Nell'accettare le misteriose sfide proposte loro da Dispatches From Elsewhere si accorgono di come il mistero sia più profondo di quanto immaginassero e aprono gli occhi su un mondo di possibilità e magia. La serie è composta da 10 episodi da 60 minuti ed è creata, prodotta e interpretata da Jason Segel (How I Met Your Mother), con Richard E. Grant , il premio Oscar Emmy e Golden Globe Sally Field, Eve Lindley e Andre Benjamin attore e rapper del duo hip hop degli Outkast.

Il 10 giugno arriva in esclusiva su Prime Video L'amore a domicilio, un film di Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati. Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l'unico uomo, è convinto di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica... Oltre a Miriam Leone e Simone Liberati il cast annovera Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo, Valeria Perri, Eleonora Russo e conta la partecipazione di Renato Marchetti e Luciano Scarpa.

Tra gli altri titoli in arrivo a giugno troviamo:

Serie TV

Criminal Minds: Beyond Borders - le prime due stagioni dall'1 Giugno

The Magicians - la terza e la quarta stagione dal 21 Giugno

Film e documentari