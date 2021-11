Amanda Knox e Raffaele Sollecito: la storia, dall'omicidio di Meredith Kercher a oggi

Dopo oltre 7 anni di processi Amanda Knox e Raffaele Sollecito furono assolti definitivamente per quanto accaduto a Meredith Kercher, studentessa britannica di 22 anni assassinata con una coltellata alla gola la notte del 1° novembre 2007: ecco che cosa fanno oggi Raffaele e Amanda.

La sera del 3 ottobre del 2011 la Corte d'assise d'appello dichiarò Sollecito, ingegnere informatico specializzato in realtà virtuale, e la Knox estranei al delitto di via della Pergola, per il quale entrambi si erano sempre dichiarati innocenti, ribaltando così la sentenza di primo grado che li aveva giudicati colpevoli e rimettendoli in libertà.

"In quattro anni di carcere" ha recentemente dichiarato Amanda, intervistata da Le Iene. "ho visto i media italiani dipingermi come la più brutta persona, non mi conoscevano, non mi parlavano. Hanno inventato la persona più brutale del mondo. L'immagine di me era di una bugiarda, razzista, ossessionata dal sesso, che voleva male alla gente. Tutto quello che di più brutto si può dire di una donna l'hanno riferito a me. Io e Raffaele siamo stati dipinti nel modo in cui l'accusa ha voluto dipingerci, così da convincere le persone della nostra colpevolezza. È difficile andare nella vita quando sei collegata a una vicenda così tragica e orrenda come l'omicidio, quando non c'entri niente. Resta addosso, come è rimasto addosso a Raffaele".

"Dopo il male che mi è stato fatto, dopo gli errori che in questo caso sono stati fatti, l'ingiustizia rimane. L'assoluzione passa in secondo piano, non se ne parla più tanto e mi trattano come una persona che l'ha fatta franca" ha aggiunto Sollecito, durante la stessa intervista.

Raffaele Sollecito oggi lavora come ingegnere e ha questo proposito ha recentemente dichiarato: "Oggi finalmente per tutti sono solo l'ingegner Sollecito e nessuno mi associa più alla vicenda. Anche se per me rimangono nell'anima le ferite per quello che ho subito". Da quando è tornata in America, invece, Amanda Knox si è laureata, ha anche scritto un libro, Waiting to be Heard: A Memoir, e ha iniziato a lavorare come giornalista e a condurre il podcast Labyrinths, insieme al marito Christopher Robinson.