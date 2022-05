Johnny Depp vs Amber Heard, Amanda Knox afferma: "Chi vincerà? nessuno dei due"

Amanda Knox ha affermato che né Johnny Depp né Amber Heard vinceranno il processo per diffamazione perché il loro "trauma, il loro dolore e tutta questa bruttezza" sono stati mostrati per giorni e giorni davanti a milioni di persone provenienti da tutto il mondo.

La Knox, 34 anni, che affronta critiche da più di un decennio dopo essere stata condannata per l'omicidio della studentessa universitaria britannica Meredith Kercher nel 2007, ha detto di essere dispiaciuta per la Heard e per Depp, dichiarando di aver affrontato di persona il giudizio "spietato e irresponsabile" della gente. L'americana ha detto che "sta ancora affrontando il trauma psicologico della vergogna pubblica che ha subito".

La Knox ha anche affermato che processi di alto profilo come quello tra i due ex coniugi non possono più avvenire senza che il pubblico "speculi, accusi, calunni, minacci ... e oggettivizzi" coloro che sono sotto processo a vantaggio delle loro personali "crociate morali".

Nell'articolo del The Independent, Amanda Knox ha dichiarato: "Chi vince in un processo come questo? Non Depp. Non la Heard. Non noi. Non ho intenzione di dirvi la mia opinione sul processo Depp vs Heard. La mia opinione, dopotutto, è solo un'opinione e non conta niente. E, francamente, nemmeno la vostra conta niente."