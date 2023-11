Amabili resti: Ryan Gosling fu licenziato perché era troppo grasso

L'attore pensava che mettere su peso per il ruolo fosse la mossa giusta.

Sapevate che Ryan Gosling per poco non interpretò Jack Salmon in Amabili resti di Peter Jackson? A quanto pare venne scartato al provino perché ritenuto troppo grasso.

Amabili resti è l'adattamento del 2009 dell'omonimo romanzo scritto da Alice Sebold. Il film è interpretato da Saoirse Ronan nel ruolo di Susie Salmon, una vivace teenager uccisa dal tranquillo e solitario vicino di casa di nome George (Stanley Tucci) in un nascondiglio sotterraneo in cui era stata attirata. Susie pensa di essere sfuggita all'orrore, ma in seguito si rende conto di essere bloccata nel "mezzo", una sorta di purgatorio.

Nel corso del film, Susie tenta di entrare in contatto con la sua famiglia e di resistere agli incoraggiamenti delle altre ragazze a "lasciarsi andare". La sua famiglia è composta da sua madre Abigail (Rachel Weisz), sua sorella Lindsey (Rose McIver), sua nonna Lynn (Susan Sarandon) e suo padre Jack (Mark Wahlberg). I Salmon affrontano il loro dolore in modi diversi, ma tutti fanno del loro meglio per scoprire dove si trova Susie e chi è il responsabile della sua scomparsa.

Ryan Gosling venne sostituito all'ultimo minuto da Mark Wahlberg

Secondo l'Hollywood Reporter, Gosling ha rivelato di essere stato licenziato dal film pochi giorni prima dell'inizio delle riprese. Gosling era praticamente pronto a interpretare Jack, un padre devoto che continua le ricerche di sua figlia. Per prepararsi a questo ruolo, l'attore era ingrassato di 60 chili, bevendo gelato sciolto ogni volta che aveva sete, poiché immaginava che il personaggio di Jack fosse pesasse circa 200 chili.

Barbie, Eva Mendes ha chiesto a Ryan Gosling la biancheria di Ken: "La sto indossando ora"

La dedizione alla parte fu piuttosto ammirevole. Tuttavia, questo cambiamento ha poi causato alcuni scontri tra lui e Peter Jackson. Il regista riteneva che Jack dovesse avere un aspetto diverso da quello che Gosling immaginava, e questo ha causato i disaccordi. Gosling ha spiegato anche che non erano riusciti a capirsi durante il periodo di pre-produzione.