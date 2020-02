Amabili Resti, su Netflix in streaming da oggi

Amabili Resti arriva su Netflix dal 20 febbraio 2020: disponibile in streaming uno dei film più intensi e inquietanti di Peter Jackson!

Quando la giovane Alice Sebold ha pubblicato il toccante romanzo Amabili resti, basato sulla morte della giovane quattordicenne Suzie Salmon che, dopo essere stata orribilmente stuprata e uccisa, non riesce a staccarsi dalla vita terrena e dalla famiglia distrutta dalla sua scomparsa, nessuno immaginava che il romanzo sarebbe diventato una pellicola visionaria diretto dal mago della Terra di Mezzo Peter Jackson. Dopo essersi assicurato una pioggia di Oscar con la splendida trilogia Il signore degli anelli, il regista ha deciso di fare un passo indietro tornando alle amate pellicole minori .

Saoirse Ronan in una suggestiva immagine del film Amabili resti

Amabili resti è una piccola storia familiare, un dramma terrificante che sconvolge l'equilibrio di una famiglia come tante, ma anche una vorticosa esplosione di forme e colori, di suoni e paesaggi incantati nella rappresentazione di un Paradiso del tutto originale in cui si muove l'incerta Suzie dopo la morte. A supportare la prova magistrale della talentuosa Saoirse Ronan sono stati chiamati Mark Wahlberg e Rachel Weisz nei panni dei genitori di Suzie e Susan Sarandon in quelli dell'esagerata nonna, ma la prova migliore è stata fornita dall'incredibilmente mimetico Stanley Tucci, qui chiamato a interpretare il ruolo più difficile della sua carriera, quello del mellifluo e morboso vicino di casa dei Salmon.

