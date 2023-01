Altrimenti ci arrabbiamo, su Prime Video in streaming da oggi

Da oggi 1 gennaio 2023 arriva in streaming su Amazon Prime Video un grande classico della commedia action italiana: Altrimenti ci arrabbiamo, con Bud Spencer e Terence Hill, già disponibile per tutti gli utenti abbonati.

La commedia diretta nel 1974 da Marcello Fondato è uno dei maggiori successi della celebre coppia cinematografica. Kid (Terence Hill) e Ben (Bud Spencer), un meccanico e un camionista, vincono una Dune Buggy ad una gara di autocross. Per stabilire a chi spetti il premio decidono di misurarsi in una prova di resistenza gastronomica. Il match, sfortunatamente, viene interrotto da una banda di motociclisti che mette a soqquadro il locale dove si disputa la sfida e distrugge l'ambitissimo veicolo.

Altrimenti ci arrabbiamo: una scena del film

In realtà l'obiettivo dei teppisti è un vicino parco di divertimenti che se demolito permetterebbe la costruzione di un grattacielo. Kid e Ben non spettavano altro: è ora di salvare il luna-park e di portarsi a casa una Dune Buggy nuova di zecca. Altrimenti ci arrabbiamo è stato il maggior successo di sempre, al botteghino, tra i film di Bud Spencer e Terence Hill, anche a livello internazionale (soprattutto grazie alla presenza di Donald Pleasence). In Italia, oltre a essere stato rivalutato di recente dalla critica, è stato tra i film più visti in assoluto.