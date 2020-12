Alla ricerca di Nemo: stasera su Rai2 il film Disney Pixar

Stasera su Rai2, alle 21:20, torna in TV Alla ricerca di Nemo, il pluripremiato film Disney Pixar del 2003 che è pronto per riportare il pubblico del secondo canale RAI nelle profondità marine sulle orme del piccolo pesce pagliaccio.

La vita nella grande Barriera Corallina è piena di pericoli e insidie quando sei un piccolo pesce pagliaccio e sei la causa delle continue ansie del tuo papa'. I protagonisti del film Alla ricerca di Nemo sono proprio due pesci: Nemo, che trova un sicuro rifugio in un'anemone di mare, e suo papà Marlin, deciso a fare di tutto pur di proteggerlo. Arrivato il giorno della prima gita a scuola nell'Oceano, la preoccupazione di Marlin aumenta a dismisura, tanto che farà scattare in Nemo una specie di ribellione che lo porterà ad allontanarsi e verrà trasportato dalle forti correnti, finendo catturato da una barca di pescatori. Ma suo padre Marlin non si perde d'animo e si mette sulle sue tracce organizzando una vera e propria spedizione per recuperarlo tra mille ostacoli e tanto divertimento.

Una scena del cartoon Alla ricerca di Nemo

Diretto da Andrew Stanton e Lee Unkrich, Alla ricerca di Nemo è uno dei maggiori successi Disney degli ultimi 20 anni. Anche a livello di incassi: nel 2003 ha guadagnato 936.743.261 di dollari in giro per il mondo, diventando, al momento della sua uscita, il film animato con il maggiore incasso di sempre. E non solo soldi ma anche moltissimi premi, fino ad arrivare a quel premio Oscar, vinto nel 2004, come miglior film d'animazione dell'anno. Alla ricerca di Nemo, che in Italia ha visto tra i doppiatori anche il "commissario Montalbano" Luca Zingaretti, ha avuto il suo sequel nel 2015, Alla ricerca di Dory.