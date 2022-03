All the Old Knives: Chris Pine e Thandiwe Newton sono ex amanti nel trailer del thriller

Amazon Prime Video ha condiviso online il trailer del film All the Old Knives, con star Chris Pine e Thandiwe Newton.

All The Old Knives è il nuovo film con star Chris Pine in cui interpreta una spia e il trailer regala le prime scene del thriller dal cast stellare, in arrivo in streaming dall'8 aprile su Prime Video.

Nel video viene introdotto il protagonista, la sua situazione sentimentale e le complicate missioni a cui sta lavorando, andando alla ricerca della verità su un crimine.

Il film All the Old Knives è tratto dall'omonimo romanzo di Olen Steinhauser, che ne ha scritto anche la sceneggiatura. Chris Pine è il protagonista del progetto, diretto dal regista danese Janus Metz Pedersen (Borg/McEnroe).

Nel cast ci sono anche Thandiwe Newton, Laurence Fishburne e Jonathan Pryce. Tra gli interpreti spazio inoltre a Corey Johnson, Ahd, Abdul Alshareef, Nasser Memarzia, Orli Shuka, David Bedella, Alexander Devrient, Karina Wiedman, Oscar Coleman, Angela Yeoh, Stella Stocker, Derek, Siow, Colin Stinton, e Goksin Erdemli.

Il lungometraggio racconterà quello che accade quando la CIA scopre che uno dei suoi agenti si è lasciato sfuggire un'informazione che ha causato la morte di oltre 100 persone. L'esperto Henry Pelham (Chris Pine) deve quindi cercare di individuare la talpa trra i suoi ex colleghi che hanno lavorato a Vienna. L'indagine lo porta dall'Austria, all'Inghilterra alla California, dove incontra la sua ex amante ed ex collega Celia Harrison (Newton). La coppia dovrà superare i confini tra professione e passione. Il film affronterà il mondo dello spionaggio, dell'ambiguità morale e del tradimento brutale.