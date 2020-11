Alita - Angelo della Battaglia: una serie prequel in arrivo su Disney+?

Il seguito della saga di Alita - Angelo della Battaglia tanto desiderato dai fan potrebbe arrivare in forma di serie prequel per Disney+.

Si è parlato a lungo di un ipotetico sequel di Alita - Angelo della Battaglia, film che, nelle intenzioni dei suoi autori, avrebbe dovuto dar vita a un franchise. Adesso, con l'entrata in scena di Disney, l'espansione dell'universo diAlita potrebbe arrivare con una forma inedita. Secondo il sito web SmallScreen, sarebbe in preparazione una serie prequel destinata a Disney+.

Alita - Angelo della battaglia: Rosa Salazar durante una scena del film

SmallScreen cita molteplici fonti anonime vicine a Disney e 20th Century Studios che starebbero attualmente lavorando alla serie prequel di Alita - Angelo della battaglia. Il merito del progetto in fase di sviluppo sarebbe dovuto alla pressione dei fan del film diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron chew da tempo invocano una prosecuzione della saga.

Se confermata, la serie prequel su Alita sarebbe il secondo show in arrivo basato su una proprietà Fox, il primo sarebbe lo show sulla saga di Percy Jackson che dovrebbe comprendere cinque stagioni, ognuna basata su uno dei romanzi.

SmallScreen riporta la dichiarazione di una fonti anonime citate: "La Disney sta sviluppando un prequel di Alita - Angelo della battaglia per Disney Plus. Al momento, non è chiaro se Robert Rodriguez o James Cameron torneranno".

Secondo le anticipazioni, Robert Rodriguez e James Cameron dovrebbero figurare come produttori della serie Disney+, con Rodriguez alla regia del primo episodio, ma questi per adesso sono solo rumor privi di conferma ufficiale.

Alita - Angelo della Battaglia, Christoph Waltz: "Vorrei venisse realizzato il sequel"

Qui potete leggere la nostra recensione di Alita - Angelo della battaglia. Alita, adattamento del popolare manga prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez, è ambientata nel ventiseiesimo secolo e racconta la storia della cyborg Alita, che non ricorda nulla del suo passato e viene salvata dalla distruzione da Ido. Dopo essere stata ricostruita, Alita non riconosce nulla del mondo che la circonda e tutto le sembra nuovo. Ido cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il suo nuovo amico Hugo le propone di far riemergere i suoi ricordi. Tra i due si sviluppa un profondo legame, tuttavia delle forze mortali minacciano questa amicizia. Alita scopre così di possedere la capacità di combattere, che metterà a frutto per salvare la sua nuova famiglia. Alita intraprende poi un viaggio che la porterà a combattere le ingiustizie e un mondo corrotto.