Alita: Angelo della Battaglia 2, Robert Rodriguez non esclude il sequel per Disney+

Alita: angelo della battaglia 2, secondo Robert Rodriguez, potrebbe forse essere realizzato grazie a Disney+.

Il regista ha alimentato così le speranze dei fan che attendono ta tempo la continuazione della storia portata sul grande schermo anche grazie alla collaborazione di James Cameron, coinvolto come produttore.

Robert Rodriguez, intervistato da Forbes, ha dichiarato parlando di un possibile secondo capitolo di Alita - Angelo della battaglia: "Penso che tutto sia possibile. Disney ha comprato Fox, e hanno Disney+ quindi potrebbe valere la pena parlarne".

Il filmmaker ha aggiunto: "So che altre persone amerebbero vederne un altro capitolo e amerei farlo. Per quanto riguarda dove potrebbe essere disponibile e come potrebbe essere realizzato, penso che lo streaming abbia aperto molte opportunità come i sequel".

Rodriguez ha ricordato: "Si tratta di un concetto già sviluppato, ha già un potenziale pubblico che vuole vederlo, e poi è proponibile in un modo che sia più facile per loro da consumare. Quindi non si tratta di una cattiva idea".

Al centro della storia, ambientata nel ventiseiesimo secolo, c'è la cyborg Alita che non ricorda nulla del suo passato e viene salvata dalla distruzione da Ido. Dopo essere stata ricostruita, Alita non riconosce nulla del mondo che la circonda e tutto le sembra nuovo. Ido cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il suo nuovo amico Hugo le propone di far riemergere i suoi ricordi. Tra i due si sviluppa un profondo legame, tuttavia delle forze mortali minacciano questa amicizia. Alita scopre così di possedere la capacità di combattere, che metterà a frutto per salvare la sua nuova famiglia. Alita intraprende poi un viaggio che la porterà a combattere le ingiustizie e un mondo corrotto.

Fanno parte del cast del film - qui potete leggere la nostra recensione di Alita - Angelo della battaglia - Rosa Salazar, Christoph Waltz, e Keean Johnson. La regia è stata affidata a Robert Rodriguez e la produzione a James Cameron.