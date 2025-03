Alison Brie e Dave Franco sono due sposi alle prese con eventi inquietanti nel trailer di Together

Neon ha condiviso online il trailer dell'horror Together, con star Alison Brie e Dave Franco, in arrivo nei cinema americani ad agosto.

Alison Brie e Dave Franco sono i protagonisti di Together, un horror sulla co-dipendenza di cui è stato condiviso il trailer online.

Il film ha ottenuto un'ottima accoglienza al Sundance Film Festival, con reazioni anche 'viscerali' da parte del pubblico che ha assistito alle proiezioni della sezione di mezzanotte.

I dettagli dell'horror

Il film Together è stato scritto e diretto da Michael Shanks, al suo debutto dietro la macchina da presa di un lungometraggio, ed è stato acquistato per ben 17 milioni di dollari da Neon, che lo farà uscire nelle sale americane nel mese di agosto.

La distribuzione ha, recentemente, portato al successo Longlegs del regista Osgood Perkins, progetto in grado di guadagnare oltre 74 milioni di dollari in Nord America e 126 milioni a livello globale.

Together racconterà la storia di una coppia, interpretata da Dave Franco e Alison Brie, che si trasferiscono in campagna e si ritrova ad assistere a un evento sovrannaturale che cambia il loro rapporto in ogni modo.

Il trailer anticipa l'atmosfera che contraddistingue il progetto e qualche momento inquietante del film che ha visto recitare i due coniugi nella vita reale ancora una volta insieme.

Ecco il video:

Il team che ha realizzato l'horror

Nel cast del film, oltre alla coppia composta da Brie e Franco, c'è anche Damon Herriman (Better Man), anche se nel trailer non vengono rivelati dettagli riguardanti il suo personaggio.

Alison e Dave hanno inoltre prodotto il film per Picturestart in collaborazione con Erik Feig e Julia Hammer, mentre nel team ci sono anche Tim Headington e Max Silva di Tango, Andrew Mittman di 1.21 e Mike Cowap di Princess Pictures.