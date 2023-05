Alien Vs. Predator: Disney non ha ancora distribuito la serie anime ultimata prima della fusione con Fox

Secondo Joshua Izzo, la Disney non ha ancora distribuito una serie anime di Alien Vs. Predator che è stata ultimata prima della fusione con la 20th Century Fox.

Nel momento in cui la Walt Disney Company è divenuta l'orgogliosa proprietaria della 20th Century Fox, ha acquisito anche molti grandi franchise: tra questi c'era anche la serie anime di Alien Vs. Predator, e all'epoca ci fu un po' di agitazione per il fatto che la Casa di Topolino stesse prendendo in mano i progetti relativi alle due saghe di successo.

Secondo quanto riferito, ci sarebbe un progetto ultimato prima della fusione, che riunisce i due iconici mostri spaziali, che al momento si troverebbe nei caveau della Disney. Come confermato da Joshua Izzo, ex direttore delle licenze della 20th Century Fox, la serie anime in 10 episodi è stata finita prima che la Disney acquisisse Fox e ora è "ferma a prendere polvere".

Durante l'ultimo episodio del podcast Perfect Organism, Izzo ha spiegato: "Al momento, presso Disney e gli studi della 20th, ci sono 10 episodi di una serie anime Alien vs. Predator che ho prodotto personalmente, è completamente realizzata. È pronta. È nel cassetto. È mixata... è finita. È stata scritta da Eric Calderon e Dave Baker, due ragazzi incredibilmente talentuosi."

Inizialmente la serie era stata concepita come una normale serie animata proprio per evitare che l'uscita venisse posticipata, come ha spiegato Izzo: "Ricordo di aver detto ai colleghi: 'Ascoltate, voglio proporre questa idea di una serie animata di Alien Vs. Predator, che noi, la divisione dei prodotti di consumo, possiamo vendere. Voglio che siamo noi i padroni del nostro destino anziché aspettare che siano loro a decidere quando far uscire quello che noi creiamo'."