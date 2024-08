Fede Alvarez vuole co-dirigere un nuovo Alien Vs. Predator con Dan Tratchenberg

Sembra che il franchise di Alien continuerà a vivere ancora a lungo. Spinto da un forte passaparola, Alien: Romulus di Fede Alvarez si avvia verso un'apertura di 45 milioni di dollari nel fine settimana.

Alvarez, che ha diretto Man in the Dark del 2016, non ha chiaramente chiuso con il franchise. Ha già fatto intendere di voler realizzare un potenziale film su Alien Vs. Predator, ma c'è una fregatura.

Alien: Romulus, il film di Fede Álvarez ha una scena post-credits?

La condizione del regista per realizzare il film

"Forse è qualcosa che dovrò co-dirigere con il mio amico Dan", dice Alvarez. Quell'amico è Dan Tratchenberg, che ha diretto il prequel di Predator del 2022 Prey per Hulu e sta già lavorando a un altro film del franchise.

"Forse dovremmo fare come Tarantino e Robert Rodriguez hanno fatto con Dal tramonto all'alba. Io ne dirigerò una metà e lui un'altra metà"

Una scena di Alien Vs. Predator

Alvarez ha dichiarato a Deadline che la realizzazione del film dipenderà da "quanto bene andrà al box office Romulus, e se la gente vorrà vederlo". Al momento il film ha debuttato bene al botteghino e sembra piacere molto al pubblico (ha appena ottenuto un punteggio CinemaScore B+).

Finora sono usciti due film mediocri di Alien Vs. Predator, nel 2004 e nel 2007. Entrambi sono stati realizzati con un budget piuttosto basso e hanno fruttato poco alla 20th Century Fox.

Già nel 2015, l'attrice di Alien, Sigourney Weaver, aveva ammesso che i titoli di Alien Vs. Predator la "deprimevano" perché "era orgogliosa dei film" che aveva realizzato nel franchise e che quelle creature non erano necessarie.

Lance Henriksen lotta in una scena di Alien Vs. Predator

"Non ho nulla contro l'adattamento di un film da un videogioco, ma all'epoca si trattava, come ha detto il regista di Aliens Jim Cameron credo pubblicamente, di 'perché vorresti farlo?'". Ha ricordato la Weaver. "È come se Alien incontrasse il lupo mannaro".

