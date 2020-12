Alien e un nuovo progetto di Taika Waititi tra i nuovi show FX

Tra le nuove serie prodotte per FX ci saranno quella ambientata nell'universo di Alien e un nuovo progetto sviluppato da Taika Waititi, intitolato Reservation Dogs.

Gli show vanno ad aggiungersi ai titoli già annunciati recentemente dal network e ad altri progetti originali, ecco i dettagli.

Alien è la prima serie televisiva basata sui film e sarà creata da Noah Hawley, già autore del successo di Fargo e Legion. La storia sarà ambientata in un futuro non troppo lontano sulla Terra.

Reservation Dogs sarà invece una comedy, della durata di trenta minuti, con protagonisti dei teenager nativi americani che crescono in una riserva nell'area est dell'Oklahoma. Il progetto è sviluppato da Sterlin Harjo e da Taika Waititi.

FX sta sviluppando una nuova versione della storia di Shogun, firmata da James Clavell. Justin Marks e Rachel Kondo si occuperanno dell'adattamento della saga in collaborazione con il produttore Tim Van Patten.

The Old Man sarà invece uno show con star Jeff Bridges nel ruolo di un ex agente della CIA che deve fare i conti con il suo passato, mentre Platform sarà un progetto innovativo firmato da B.J. Novak che parlerà del mondo contemporaneo.

Tra i titoli già annunciati Y: The Last Man, basato sui fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, con star Diane Lane; e la serie antologica American Horror Stories.