Alien: Romulus, lo Xenomorfo è la vera star nel trailer raccapricciante

20th Century Studios ha finalmente diffuso il tanto atteso trailer di Alien: Romulus che offre finalmente uno sguardo dettagliato alle atmosfere che ci attendono nel thriller fantascientifico di Fede Alvarez e allo Xenomorfo, vera star del franchise.

Fede Alvarez torna ad abbracciare le sue origini horror rispettando, al tempo stesso, la natura della saga fantascientifica, come ha affermato di recente spiegando che il nuovo capitolo rievocherà le paure di Alien e Aliens.

"Chiedere a un fan di Alien di scegliere tra questi due film è una cattiveria" ha recentemente dichiarato a Empire. "Quindi ho pensato, 'Come posso unirli? C'è una scena in cui i personaggi attraversano aree familiari della Nostromo. Poi attraversano quella stanza e dall'altra parte: boom! Sei in un corridoio che assomiglia a Hadley's Hope [da Aliens]."

Le anticipazioni su Alien: Romulus

Da quanto rivelato finora, Alien: Romulus sarà ambientato tra gli eventi del primo Alien di Ridley Scott del 1979 e Aliens - Scontro finale di James Cameron del 1986. Confermato il Rating R, divieto ai minori di 17 anni, motivato dall'alto tasso di gore e violenza, come mostra il trailer diffuso oggi.

Nel video si vedono i giovani protagonisti mentre si iniziano progressivamente a rendere conto di una presenza che sta dando loro la caccia, mostrando gli attacchi, alcune morti spaventose, e ricordando che nello spazio nessuno può sentirti urlare.

Il cast del film

Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn e Aileen Wu interpretano un gruppo di giovani colonizzatori spaziali che si trovano faccia a faccia con alcune creature terrificanti e con un letale Xenomorfo mentre frugano nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata.

Alien: Romulus è diretto da Fede Álvarez da una sceneggiatura che ha scritto insieme al suo frequente collaboratore, Rodo Sayagues. Il film, che si connetterà ai prequel e sequel del franchise horror, arriverà nei cinema italiani il 14 agosto.