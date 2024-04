Alien: Romulus sarà vietato ai minori di 17 anni, nuovo bagno di sangue sull'astronave in arrivo?

Non dovrebbe sorprendere nessuno la conferma che Alien: Romulus sarà vietato ai minori di 17 anni. Il Rating R è perfettamente in linea con i precedenti capitoli del franchise e vista la presenza dietro la macchina da presa di Fede Alvarez, che in fatto di horror vanta una certa esperienza, si preannuncia un nuovo bagno di sangue fantascientifico. Anche se l'MPA deve ancora rivelare il motivo specifico dietro questa valutazione, il Rating R è stato confermato da 20th Century Studios.

Alien: Romulus - una foto

Parlando del suo approccio con Alien: Romulus, Alvarez ha recentemente confermato che si tratta di un prequel ambientato prima di Alien e del seguito Aliens - Scontro finale.

"Se non avere visto nessun capitolo precedente vi invidio perché vivrete un'esperienza incredibile", ha detto all'Hollywood Reporter. "Avrete tutti questi mondi di Alien che vi vengono incontro e non avete mai sperimentato nulla di tutto ciò. Non sapete come nasce la creatura e non sapete niente del franchise. È fantastico. Vi divertirete tantissimo."

Aliens - Scontro finale: ritorno all'orrore nel grande sequel di James Cameron

Un franchise interdipendente

Alien: Romulus, una scena del film

Seppur eccitato per i neofiti che scopriranno per la prima volta Alien, Alvarez pensa anche ai numerosissimi fan del franchise, anch'essi fortunati perché saranno in grado di "cogliere tutti i legami con i precedenti capitoli".

"Quindi è realizzato in modo che tutto è collegato. Adoro tutti quei film. Non volevo omettere o ignorare nessuno di loro quando si tratta di connessioni a livello di storia, di personaggio, di tecnologia e di creatura" ha concluso il regista.

In Alien: Romulus, mentre esplorano i resti di una stazione spaziale per sottrarre oggetti di valore, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si ritrova a fare i conti con la più terrificante forma di vita dell'universo.

Nel cast David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu.