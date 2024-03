Alien: Romulus, Fede Álvarez: 'Ogni creatura è realizzata con effetti pratici, ma non sono contro la CGI'

Dopo aver visto il trailer di Alien: Romulus potreste aver notato un ritorno alle atmosfere del passato, ai primi film di Ridley Scott e James Cameron, con il regista Fede Álvarez che ha rivelato come ogni creatura presente nel film sia stata realizzata con effetti pratici.

Il regista si è affidato allo stesso team di tecnici VFX di Aliens - Scontro finale di Cameron, ma ha precisato di non essere contrario all'uso della CGI:

"Per le creature abbiamo coinvolto tutti i ragazzi di Aliens. Avevano poco più di vent'anni quando hanno girato quel film e facevano parte della squadra [di effetti speciali] di Stan Winston. E ora li abbiamo trovati al top della loro carriera. Avevano i loro negozi e li abbiamo riuniti per lavorare su tutte le creature, perché abbiamo scelto l'animatronica e i pupazzi a tutti i livelli. Ho persino avuto l'opportunità di stare sotto il tavolo con loro, a manovrare tutti gli animatronics".

Álvarez ha proseguito: "Ho un'ossessione che mi spinge a non utilizzare green screen, quindi abbiamo costruito ogni creatura e ogni set. Tutto doveva essere costruito, in modo da vivere e respirare davvero in questi spazi. Ma non sono un tipo contrario alla CGI. Ho avuto la possibilità di fare La Casa perché avevo realizzato un cortometraggio intitolato Panic Attack! con un paio di amici e avevamo fatto tutta la computer grafica. Quindi vengo da un background in cui so come costruire gli effetti da solo. Ancora oggi faccio riprese in VFX nei miei film. A volte taglio e faccio le riprese VFX al computer. Quindi si tratta solo di ciò che è meglio per l'inquadratura, e quando si tratta di incontri e momenti faccia a faccia con le creature, niente batte la realtà".

Alien: Romulus, Fede Álvarez fa chiarezza sulla posizione del film nella timeline del franchise

Sarà un nuovo inizio per il franchise?

Alien: Romulus, interpretato da Cailee Spaeny, Isabella Merced, Spike Fearn, David Jonsson, Archie Renaux e Aileen Wu, è il settimo film della saga di Alien. All'originale del 1979 di Ridley Scott è seguito nel 1986 Aliens - Scontro finale di James Cameron, Alien 3 di David Fincher nel 1992 e Alien: La clonazione di Jean-Pierre Jeunet nel 1997. Dopo una pausa di 15 anni Ridley Scott ha fatto ritorno al franchise dirigendo i prequel Prometheus nel 2012 e Alien: Covenant nel 2017.

Inoltre, è in arrivo su FX anche una serie su Alien sviluppata da Noah Hawley, autore di Fargo e Legion.