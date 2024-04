Alien: Romulus, creature che lacerano i petti umani e dozzine di mangiafacce nel trailer del CinemaCon

Non c'è da stare tranquilli con le raccapriccianti creature che popolano Alien: Romulus e che sono state anticipate al fortunato pubblico del CinemaCon di Las Vegas.

Chi temeva di non rivedere più petti squarciati da mostruose creature aliene che si attaccano alle facce divorandole può tirare un sospiro di sollievo. I raccapriccianti esseri che hanno popolato il franchise di Alien faranno ritorno in Alien: Romulus come confermano i primi materiali video proiettati al CinemaCon di Las Vegas.

Diretto da Fede Álvarez, il film segue un gruppo di esploratori della galassia che si imbattono in una stazione spaziale abbandonata. Indovina cosa c'è a bordo?

Cailee Spaeny guida una nuova generazione di anime sfortunate che devono vedersela con creature letali come mangiafacce e xenomorfi. Il trailer esteso proiettato in Nevada mostra la squadra intenta ad attraversare un'area fatiscente mentre la tensione aumenta, i corpi si accumulano, le ossa si spezzano e il sangue inizia a sgorgare.

Spaeny, la cui carriera è in ascesa dopo le performance in Priscilla di Sofia Coppola e nel recente Civil War di Alex Garland, guida un cast che comprende Archie Renaux e Isabela Merced.

Lavorazione artigianale

Alien: Romulus il settimo capitolo della saga di _Alien, esclusi i film evento crossover Alien vs. Predator. In un'intervista di fine marzo con Variety, il regista ha spiegato dove, effettivamente, il suo film si colloca nella più ampia sequenza temporale cinematografica.

Ambientato tra gli eventi dei film di Ridley Scott e James Cameron, Alien: Romulus attingerà fortemente al tono e allo stile di entrambi. "Quello che mi hanno detto Ridley e Cameron è che l'unico modo per realizzare questo film è essere coinvolti a tutti i livelli. Questi sono film realizzati artigianalmente dai loro registi, ecco perché sono così unici", ha detto il regista, che ha girato personalmente le sequenze VFX e ha lavorato accanto al team degli animatori per aiutare a dar vita ai minacciosi alieni.

L'uscita italiana di Alien: Romulus è fissata per il 16 agosto.