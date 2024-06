Alien: Romulus, la protagonista Cailee Spaeny faccia a faccia con lo Xenomorfo nella nuova foto

Quando mancano meno di due mesi alla sua uscita nelle sale, è stata condivisa in rete una nuova foto di Alien: Romulus, che mostra la protagonista di questa storia, interpretata da Cailee Spaeny, faccia a faccia con lo Xenomorfo che minaccerà la sua sopravvivenza.

C'è grande attesa nei confronti di questo nuovo capitolo della saga cinematografica lanciata dal film originale del 1979 di Ridley Scott. Proprio gli ultimi due capitoli di Scott, Prometheus e Alien: Covenant, non sono andati secondo le aspettative al box-office, per questo i 20th Century Studios, dopo il passaggio alla Disney, ha scelto di ripartire da zero.

Gli Xenomorfi sono finalmente tornati e ora sono più terrificanti di quanto non siano stati da molto tempo a questa parte; per chi se lo stesse chiedendo, il personaggio nella foto è proprio la Rain di Cailee Spaeny che fissa il mostro negli occhi.

Alien: Romulus, Cailee Spaeny e lo Xenomorfo

"È un talento straordinario", ha dichiarato recentemente Alvarez a proposito dell'attrice. "L'ho incontrata qualche anno prima, e in un certo senso è stata una vera e propria coincidenza. È merito del suo talento, senza dubbio, ma quando abbiamo iniziato a scrivere il film, qualche anno fa, io e il mio co-sceneggiatore [Rodo Sayagues] avevamo già la sua foto sulla lavagna".

"Abbiamo messo foto di volti sulla lavagna solo per avere un volto del personaggio a cui rivolgerci quando stava per dire una battuta. Come parlerebbe quella persona? Così abbiamo avuto il suo volto in mente fin dall'inizio, e dico sempre a Cailee: 'Ho scritto questo film per te'. Così l'ho conosciuta e ho visto il suo lavoro, e poi quando abbiamo finito il film, ha amato la sceneggiatura fin dall'inizio, quindi mi sono sentito molto fortunato", ha concluso il regista.

Alien: Romulus riporta alle origini il franchise di Alien. La storia racconta di un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio che si imbatte in una stazione abbandonata e si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 14 agosto 2024.