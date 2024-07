Alien: Romulus, il regista Fede Alvarez spiega perché ha scelto un cast così giovane

Durante un'intervista per Variety il regista di Alien: Romulus, Fede Álvarez, ha parlato del suo nuovo film e della peculiare scelta di optare per un cast così giovane. Infatti, per quanto rendere omaggio ai film precedenti fosse parte dell'intento di Álvarez, il regista ha sottolineato come volesse che il film si distinguesse da solo e "facesse le sue cose", affermando di voler "modernizzare" la saga per il pubblico contemporaneo.

"Abbiamo mantenuto inalterati molti degli elementi perfetti dei film originali perché non avevamo bisogno di migliorarli, ma abbiamo aggiunto molte cose nuove. È questo che lo rende moderno e nuovo", ha detto. "Speriamo che trovi il suo posto tra gli altri, e per me non è mai un brutto momento quando si guarda un film di Alien. È stata un'esperienza così gioiosa guardarlo per la prima volta".

Perché il regista di Alien: Romulus ha optato per un cast così giovane?

Tuttavia, Álvarez ha trovato un modo per lasciare il segno come regista optando per un cast molto più giovane rispetto ai film precedenti: "Per me era un modo per immaginare cosa sarebbe stato per un gruppo di giovani, crescere in una di queste colonie nella fantascienza e alla fine del mondo e dover affrontare questa creatura. In un certo senso sono più vicini al pubblico. Non sanno nulla del mondo in cui stanno entrando".

Inoltre, c'è un altro grande vantaggio nell'avere un cast così giovane, come ha spiegato il regista. "Come regola generale, nell'horror, più le persone sono giovani e più è difficile vederle morire. Siamo d'accordo su questo. Se un uomo di 80 anni muore sullo schermo, hai vissuto una bella vita, se un ragazzino di 12 anni muore in un film, è un colpo al cuore".

Sempre durante la stessa intervista Álvarez ha raccontato del grande entusiasmo provato quando ha scoperto la reazione super positiva di Ridley Scott alla sua ultima avventura interstellare nel franchise di Alien. E ha aggiunto: "Non potrei essere più grato che ci abbia permesso di farlo".

Alien: Romulus riconduce la storia alla origini della saga sci-fi, mostrando un gruppo di personaggi che si ritrova a bordo di una stazione spaziale abbandonata. I giovani colonizzatori dovranno però fare i conti con la forma di vita più terrificante dell'universo. Nel cast ci sono Cailee Spaeny (Pacific Rim: La rivolta, Priscilla, Civil War), Isabela Merced (Soldado, Dora e la città perduta), David Jonsson (Industry, Rye Lane), Archie Renaux (Tenebre e ossa, Morbius), Spike Fearn (The Batman, Aftersun) e Aileen Wu.