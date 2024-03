Alien: Romulus, Fede Álvarez fa chiarezza sulla posizione del film nella timeline del franchise

Il regista di Alien: Romulus, Fede Alvarez, ha chiarito in quale parte della timeline si colloca il nuovo lungometraggio, che arriva nelle sale a distanza di sette anni da Alien: Covenant di Ridley Scott.

Alien 5: la sceneggiatura del prequel

Intervistato da The Hollywood Reporter, Álvarez ha spiegato che Romulus si posiziona tra il primo Alien del 1979 e Aliens del 1986:"Si svolge tra i due film. Il modo in cui l'abbiamo progettato è tale che se non hai visto nessuno dei due sono invidioso perché sarà un'esperienza incredibile. Avrai tutti quei mondi alieni che ti arrivano addosso, e non hai sperimentato nulla del genere. Non sai come nasce la creatura e non conosci nessuna di queste cose. È fantastico. Ti divertirai molto".

L'esperienza dei fan

Sarà un'avventura entusiasmante anche per i fan:"Se hai visto gli altri allora è un'esperienza completamente diversa, in un certo senso. Perché vedrai e troverai i collegamenti con gli altri film. E se sei un fan, sarai quella persona che infastidisce i tuoi amici in sala, dicendogli che sai da dove proviene questa cosa e da dove viene quella pistola e di cosa parlano i personaggi. È progettato in quel modo, e spero funzioni così per tutti ma è collegato a tutti i film. Amo tutti quei film. Non volevo tralasciare o ignorare nessuno di loro quando si tratta di connessioni a livello di storia, personaggi, tecnologia e creatura. Ci sono sempre collegamenti da Alien ad Alien: Covenant".

Nel cast di Alien: Romulus troviamo Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu.