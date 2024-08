Alien: Romulus vince il weekend al botteghino con un'apertura di 41,5 milioni di dollari

Alien: Romulus di Fede Álvarez ha registrato numeri pazzeschi al suo debutto al botteghino, facendo risorgere dalle ceneri il classico franchise.

Il film della 20th Century e della Disney ha conquistato la vetta della classifica nazionale del fine settimana con 45,1 milioni di dollari, superando di gran lunga le previsioni di un debutto intorno ai 20 milioni di dollari e risultando la seconda migliore apertura del franchise. (Romulus ha anche finalmente scalzato Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios dal primo posto).

La notizia migliore per i registi: Romulus sta riuscendo ad attrarre i maschi più giovani oltre a quelli più anziani che sono cresciuti con il franchise. È anche un'altra vittoria per l'impero cinematografico Disney - che rappresenta il 42% degli incassi estivi - e per il box office estivo in generale. Il film ha ottenuto un punteggio di critica dell'82% su Rotten Tomatoes e ha ricevuto un punteggio CinemaScore B+, quasi il migliore dell'intero franchise.

Oltreoceano, Romulus ha registrato un incasso migliore del previsto di 66,7 milioni di dollari, per un esordio mondiale di 108,2 milioni di dollari.



I dettagli del film

L'ottavo capitolo della lunga serie di Alien è ambientato tra gli eventi di Alien di Ridley Scott del 1979 e il sequel di Aliens di James Cameron del 1986. Il film, vietato ai minori, racconta la storia di giovani coloni che si imbattono in una stazione spaziale abbandonata e nell'orribile creatura aliena nota del franchise. Il film è interpretato da Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced e Spike Fearn.

Cailee Spaeny è Rain Carradine nella nuova immagine di Alien: Romulus

Inizialmente Romulus doveva essere trasmesso direttamente in streaming e debuttare su Hulu, di proprietà della Disney, ma lo studio ha deciso di passare alle sale all'inizio delle riprese principali.

Deadpool & Wolverine scende al secondo posto dopo aver dominato per tre fine settimana consecutivi, ma non c'è motivo di dispiacersi per l'irriverente film della Marvel e della Disney, che ha infranto numerosi record e si è piazzato al primo posto tra i film vietati ai minori di tutti i tempi al botteghino globale. Diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Deadpool & Wolverine ha raggiunto la sua ultima pietra miliare il 15 agosto, dopo aver superato Joker e aver chiuso la giornata con un incasso globale di 1,086 miliardi di dollari.