Alien: Rogue Incursion, il trailer del gioco horror anticipa una missione ad alta tensione

Entro la fine del 2024 sarà messo in vendita il videogioco Alien: Rogue Incursion e il trailer regala delle immagini in anteprima.

L'universo di Alien si espanderà con un nuovo videogioco intitolato Rogue Incursion, di cui è stato condiviso online il trailer.

Il progetto realizzato sfruttando le potenzialità della realtà virtuale, come anticipano le prime immagini, immergerà totalmente i giocatori in una situazione ad alta tensione e in una lotta per la sopravvivenza contro gli Xenomorfi.

Quando e dove sarà disponibile il videogioco di Alien

Alien: Rogue Incursion non ha ancora una data di uscita anche se il video promozionale pubblicato online conferma che sarà messo in vendita prima della fine dell'anno.

Il gioco sarà disponibile per PlayStation VR2, Meta Quest 3, e PCVR per Steam.

Il nuovo tassello della saga sci-fi di Alien viene descritto come un'avventura a giocatore singolo e di genere action-horror che proporrà una storia totalmente inedita legata a una missione che metterà alla prova il coraggio, l'astuzia e le capacità di sopravvivere ai terrori del Perfetto Organismo possedute dei giocatori.

Rogue Incursion è stato realizzato grazie a Unreal Engine 5 dallo studio Survios, già autore di progetti come Westworld: Awakening, Creed: Rise to Glory e The Walking Dead: Onslaught.

Una saga in espansione

Tra i prossimi progetti legati ad Alien ci saranno una serie tv sviluppata da Noah Hawley e Romulus, film diretto da Fede Alvarez, che ne è stato autore insieme a Rodo Sayagues.

Al centro della trama ci saranno dei giovani colonizzatori che si ritrovano alle prese con la forma di vita più terrificante in tutto l'universo.

Nel cast ci sono Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), e Aileen Wu.