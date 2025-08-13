Alien: Pianeta Terra sorprende gli spettatori con una scena di un popolare film animato

Il primo episodio della serie sci-fi, disponibile su Disney+, ha reso canone nella saga un popolare franchise amato da grandi e piccini.

Il primo episodio della serie Alien: Pianeta Terra, disponibile su Disney+, ha sorpreso gli spettatori svelando che la saga animata L'era glaciale esiste nell'universo della saga sci-fi.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sulla puntata del nuovo progetto creato da Noah Hawley.

La presenza del bradipo Sid in Alien: Pianeta Terra

Nell'episodio, come ribadito anche sui social con numerosi post degli spettatori che sono rimasti sorpresi dall'apparizione, appare brevemente Sid, il simpatico bradipo conosciuto grazie ai progetti prodotti da Blue Sky Studios e 20th Century Animation.

Nella serie Alien: Pianeta Terra, di cui potete leggere la nostra recensione, si mostra un personaggio chiamato Joe che sta guardando il film L'era glaciale 4: Continenti alla deriva. Come spiegato online, si tratta di un ricordo che condivide con la sorella Mercy.

Nell'universo della saga sci-fi esistono quindi le avventure raccontate sugli schermi dalla storia iniziata in L'era glaciale.

Cosa racconta la serie

Lo show prodotto per il piccolo schermo prende il via quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra. Wendy (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta.

Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato "Wendy", segna una nuova alba nella corsa verso l'immortalità. Dopo che l'astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City, "Wendy" e gli altri ibridi affrontano misteriose forme di vita, più terrificanti di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare_".

La serie, con protagonista Sydney Chandler, vede tra gli interpreti anche Timothy Olyphant ("Kirsh"), Alex Lawther ("Hermit"), Samuel Blenkin ("Boy Kavalier"), Babou Ceesay ("Morrow"), Adrian Edmondson ("Atom Eins"), David Rysdahl ("Arthur Sylvia"), Essie Davis ("Dame Sylvia"), Lily Newmark ("Nibs"), Erana James ("Curly"), Adarsh Gourav ("Slightly"), Jonathan Ajayi ("Smee"), Kit Young ("Tootles"), Diêm Camille ("Siberian"), Moe Bar-El ("Rashidi") e Sandra Yi Sencindiver ("Yutani").

Alien: Pianeta Terra è creata per la televisione da Noah Hawley, vincitore dei premi Peabody ed Emmy, impegnato anche come executive producer. Ridley Scott, David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales e Clayton Krueger sono gli altri executive producer.