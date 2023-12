Alien: il film di Ridley Scott diventa un libro per bambini

Alien di Ridley Scott diventa un libro per bambini edito da Penguin Random House e intitolato A is for Alien: An ABC Book.

Alien di Ridley Scott diventa un libro per bambini edito da Penguin Random House. I 20th Century Studios hanno stretto una collaborazione con la casa editrice statunitense per l'imminente pubblicazione di un libro per bambini intitolato A Is for Alien: An ABC Book, basato sull'iconico film horror fantascientifico di Scott.

Descritto come una "rivisitazione scanzonata" del film del 1979, A Is for Alien: An ABC Book presenterà Ripley e il suo equipaggio che si imbarcano in un'avventura spaziale. La pubblicazione del libro è prevista per il 9 luglio 2024.

Alien, tutti i film della saga e l'ordine in cui guardarli

Il franchise

I 20th Century Studios continuano a espandere il franchise di Alien con l'imminente serie omonima creata dallo scrittore e regista Noah Hawley, che non uscirà prima del 2025. Il prequel, che rappresenta la prima storia di Alien ambientata sulla Terra, è interpretato da Alex Lawther, Sydney Chandler, Kit Young, Samuel Blenkin nel ruolo di Boy Kavalier, Essie Davis nel ruolo di Dame Silvia e Adarsh Gourav nel ruolo di Slightly. Il progetto è prodotto esecutivamente da Hawley, Ridley Scott e Dana Gonzales, con la produzione di Chris Lowenstein.

Gli Studios hanno in programma anche un nuovo capitolo del franchise intitolato Alien: Romulus, che sarà realizzato dal regista Fede Álvarez, film di cui Scott ha recentemente tessuto le lodi.