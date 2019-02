Alien, il Facehugger contro l'apnea nottuna: l'invenzione di un autore sci-fi

L'autore sci-fi Jared Gray ha trasformato la sua maschera per le apnee notturne in un vero e proprio facehugger tratto dalla saga di Alien!

I produttori Walter Hill e David Giler hanno ricevuto lo script di Alien e l'hanno quasi odiato, ma hanno pensato subito che la scena dell'esplosione del petto fosse molto potente. Hanno fatto riscrivere la sceneggiatura, in cui hanno trasformato Ripley in una donna, e hanno offerto il film a Ridley Scott. Il facehugger è quell'alieno "mangiafacce" che si attacca al volto di una vittima facendo presa sul collo con la coda, per poi depositare un embrione nel suo torace.

L'autore Jared Gray, che soffre da tempo di apnee notturne, deve per forza indossare una maschera per tutto il periodo passato nel letto a dormire e ha deciso di personalizzarlo a tema Alien! Sul suo blog, Gray ha condiviso tutti i passaggi che hanno trasformato una banale maschera in un oggetto cult.

Sci-Fi Author Jared Gray Turns His Sleep Apnea Mask Into An Alien Facehugger pic.twitter.com/4JaHLpUtWr — 41 Strange (@41Strange) January 30, 2019

Nel maggio 2017, a pochi giorni all'arrivo nei cinema di Alien: Covenant, Ridley Scott aveva annunciato con grande sicurezza l'arrivo di un ulteriore sequel per la saga, ma Covenant alla fine è stato un progetto deludente, sia dal punto di vista della critica - che generalmente l'ha promosso con molte riserve - sia degli incassi - costato 100 milioni, ne ha incassati 240 in tutto il mondo, ma soli 70 negli Stati Uniti.

L'universo di Alien, però, è duro a morire e in questi giorni stanno arrivando nuove intriganti voci dagli Stati Uniti: la saga potrebbe tornare sugli schermi, questa volta televisivi, e il sito HN Entertainment ha svelato che Hulu sarebbe al lavoro su due serie tv live-action, di cui una prodotta da Ridley Scott, aggiungendo che il progetto dovrebbe essere composto da numerose stagioni, ognuna dedicata a diverse epoche o luoghi dell'universo della saga, seguendo l'esempio di Fargo creata da Noah Hawley.