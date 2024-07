Alien: la serie tv di Noah Hawley piacerà ai fan accaniti del franchise, ecco perché

Quando si tratta di ridare vita ai franchise più celebri, alcuni narratori mirano a prendere i concetti fondamentali della storia e a reimmaginarli in modi del tutto anticonvenzionali, ma con la prossima serie televisiva di Alien del creatore Noah Hawley, la star Sandra Yi Sencindiver sostiene che i fan dei primi film della saga apprezzeranno l'esperienza.

Se questo significa che la nuova serie sarà narrativamente, tematicamente o tonalmente più in linea con Alien e Aliens - Scontro finale rispetto agli altri titoli del franchise non è ancora stato rivelato, ma dato che alcune delle puntate successive si sono discostate parecchio dagli originali, potrebbe essere un'ottima notizia per i fan più accaniti.

"Penso che soprattutto i fan che amano Alien di Ridley Scott e Aliens - Scontro finale di James Cameron saranno molto soddisfatti dell'universo e del world building di questa rivisitazione", ha spiegato Sencindiver a Variety. "Un sacco di persone brillanti, un sacco di caratteristi molto interessanti e, naturalmente, Noah Hawley, che è semplicemente un brillante narratore".

Alien: Sigourney Weaver in un'immagine del cult di Ridley Scott

L'attrice ha continuato: "Non posso dire altro, se non che è stato molto eccitante e interessante interpretare questo personaggio. Penso anche che sia bello che nessuno abbia mai interpretato questo personaggio prima. È fantastico anche per me, che ho la possibilità di definire per la prima volta questo personaggio. Soddisferemo i vecchi fan dei film originali".

Alien, la rivelazione di Sigourney Weaver: "Feci rimuovere una scena di sesso dal film"

Il prossimo agosto arriverà nelle sale Alien: Romulus, un'avventura che si svolge tra gli eventi di Alien e Aliens. Il cast e la troupe di questo progetto hanno fatto intendere che si tratta più di un semplice spin-off indipendente che si svolge in un momento specifico, piuttosto che di una continuazione della mitologia del franchise.

La serie televisiva Alien di Hawley, invece, è avvolta da una maggiore segretezza. Visto che è riuscito a prendere il concetto centrale di Fargo dei fratelli Coen per raccontare una storia del tutto originale che incanala lo spirito del materiale di partenza, possiamo probabilmente aspettarci un'esperienza simile anche per questa incursione nel mondo horror del franchise.