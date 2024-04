Alien: Cailee Spaeny rivela se Kirsten Dunst le ha dato dei consigli prima di unirsi al franchise

L'attrice della trilogia di Spider-Man ha lavorato con Spaeny in Civil War, in uscita la settimana prossima

Mentre in questi giorni è nelle sale italiane con Priscilla, presto rivedremo Cailee Spaeny in Alien: Romulus, il nuovo film del franchise diretto da Fede Álvarez.

La giovane attrice ha di recente condiviso lo schermo con Kirsten Dunst in Civil War, il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland che arriverà nelle sale italiane il 18 aprile prossimo. In quanto a franchise, Dunst ha molta esperienza, avendo fatto parte della prima trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire diretta da Sam Raimi.

Alien: Romulus - una foto del film horror

Il consiglio di Kirsten Dunst

Durante una chiacchierata con la Dunst e la Spaeny su Civil War, ComicBook ha chiesto a quest'ultima se avesse ricevuto qualche consiglio dalla Dunst su come prepararsi a debuttare in un grande franchise cinematografico.

"Non ne abbiamo parlato", ha rivelato la Dunst. "No, non mi avevano ancora ingaggiata quando abbiamo lavorato insieme", ha aggiunto la Spaeny.

"Ero nella fase Priscilla con Cailee", ha aggiunto la Dunst. Naturalmente, la Dunst ha una lunga storia con la regista di Priscilla, Sofia Coppola. "Mi piace come [Cailee] lo spiega. Mi piace quando dice: 'Sarà l'opposto di questo film'. Sarai bellissima e sarai triste nella vasca da bagno. È quello che dice sempre Cailee, e io dico: 'Sì'". Dunst ha aggiunto con una risata.

Di cosa parla Alien: Romulus?

Dopo che i prequel Prometheus e Alien: Covenant si erano concentrati maggiormente sull'intelligenza artificiale del franchise, questo nuovo film sembra abbracciare l'orrore abissale che contraddistingueva i primi film. L'uscita nelle sale è prevista per il 16 agosto.

Il thriller fantascientifico/horror riporta il fenomenale franchise di Alien alle sue radici: Mentre rovista nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Alien: Romulus sarà vietato ai minori di 17 anni, nuovo bagno di sangue sull'astronave in arrivo?

Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu. Fede Alvarez (Evil Dead, Don't Breathe) dirige una sceneggiatura scritta con il suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (Don't Breathe 2) basata sui personaggi creati da Dan O'Bannon e Ronald Shusett.