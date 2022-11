Alien: Cailee Spaeny possibile protagonista del prossimo film

L'attrice Cailee Spaeny sarebbe stata scelta come protagonista del prossimo film della saga di Alien, che verrà diretto da Fede Alvarez.

Cailee Spaeny potrebbe essere la protagonista del prossimo film della saga di Alien, attualmente in fase di sviluppo per 20th Century Studios.

Il progetto sarà prodotto da Scott Free e l'attrice è attualmente impegnata nelle trattative, ma la conferma del suo coinvolgimento sembra vicina.

Per ora non sono stati svelati molti dettagli del prossimo tassello della saga di Alien e, per ora, si sa solo che gli Xenomorfi saranno di nuovo al centro della storia e semineranno terrore tra gli esseri umani che si trovano a incrociare il loro cammino.

A dirigere il film sarà Fede Alvarez che avrebbe convinto i produttori con il proprio pitch e dopo la consegna di una prima bozza dello script.

Le riprese del film sembra potrebbero iniziare all'inizio del 2023 e Cailee Spaeny sarebbe la scelta principale per la parte della protagonista dopo aver incontrato i produttori varie volte, alla presenza di Alvarez.

La giovane attrice, prossimamente, sarà la star anche del film Priscilla, accanto a Jacob Elordi, e di Civil War diretto da Alex Garland.