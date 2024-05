Alien 3, Renny Harlin svela i dettagli del film cancellato: "Sarebbe stato un successo enorme"

Nel 1992 la saga di Alien si arricchì del terzo capitolo che però fu dilaniato da pesanti conflitti interni durante la produzione e venne diretto da un David Fincher all'esordio e praticamente semi-sconosciuto. Tuttavia, prima di Fincher, Renny Harlin aveva proposto la sua idea per il sequel che ora ha svelato interamente.

Harlin, che all'epoca era reduce dal successo di 58 minuti per morire, voleva portare gli Xenomorfi sulla Terra, che per lui sarebbe stato il logico passo successivo agli eventi di Alien e Aliens - Scontro finale. "Per me era l'evoluzione naturale", ha affermato. "Abbiamo avuto Alien con i camionisti nello spazio, abbiamo avuto Aliens con i Marines nello spazio, quindi dove andare dopo? Portiamo gli alieni sulla Terra e facciamoli passare attraverso i campi di grano".

Alien 3: xenomorfo runner

Perché l'idea di Harlin è stata scartata

La proposta del regista aveva anche un senso per la narrazione generale della saga, dal momento che la Weyland-Yutani Corporation era inesorabilmente intenzionata a catturare e armare un esemplare di Xenomorfo. Harlin ha raccontato che i dirigenti della Fox si sono mostrati titubanti di fronte alla sua proposta. "Il concetto di avere queste creature sulla Terra per lo studio, sembrava spaventoso e irraggiungibile", ha detto.

Harlin aveva persino visualizzato un poster per il suo film. "Avevo già in mente la locandina con la fattoria e il campo di grano al chiaro di luna e loro che attraversano il campo di grano", ha rivelato il regista. "Ancora oggi penso che sarebbe stato un film di enorme successo perché sarebbe stata la prima volta che si faceva una cosa del genere. Ma per qualche ragione, lo studio ha pensato: 'Ah, il pubblico non se la berrà'".

Independence Day: gli alieni atterrano sulla Casa Bianca

La rivincita del regista

Harlin ha avuto in qualche modo la sua piccola rivincita, dato che una versione simile di quell'idea si è trasformata in Independence Day, diretto da Roland Emmerich, che ha incassato oltre 800 milioni di dollari al box-office quando è uscito nel 1996.

Harlin ha abbandonato il progetto quando ha saputo che lo studio voleva inserire "alieni su una nave prigione" in Alien 3. "Come posso immedesimarmi in una nave prigione?" ha proseguito. "La chiave per me era che dovevano essere coinvolgenti. Potrebbero trovarsi nello spazio, ma i personaggi sono persone con cui è possibile relazionarsi, ed è questo che li rende interessanti".

Nel frattempo, il prossimo capitolo del franchise, Alien: Romulus, arriverà nelle sale il prossimo agosto.