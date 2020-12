Alien 3: David Fincher ha vestito un cane con un costume da alieno

David Fincher è uno dei registi più singolari in circolazione, a tal punto da aver fatto indossare ad un cane il costume di alieno in occasione della produzione di Alien 3. Per un breve e straordinario periodo di tempo, il mostro principale di Alien 3 è stato interpretato nientepopodimeno che da un cane. Il debutto alla regia cinematografica di David Fincher non è certo stato memorabile e, anzi, è stato segnato da una serie di turbolenze che hanno coinvolto il terzo episodio del franchise di Alien. Il problema è che nessuno sapeva bene cosa inserire in Alien 3. Le idee latitavano - questa è la spiegazione principale al fatto che siano passati ben sei anni tra Aliens di James Cameron e il progetto diretto da Fincher.

Alien 3: il capitolo "maledetto" della saga, 25 anni dopo

Di sicuro, molti fan di Alien 3 conoscono già questa storia. Ad indossare i panni della creatura mostruosa che turba i sogni di Ellen Ripley è Tom Woodruff Jr., guru degli effetti speciali che, insieme ad Allec Gillis, ha dato vita ad una tuta prostetica dall'aspetto mostruoso grazie allo studio Amalgamated Dynamics. Ovviamente, a contribuire all'aspetto finale del mostro sono stati anche gli effetti digitali ed altri apparati macchinici ben più artigianali. Inizialmente, David Fincher voleva che il mostro apparisse ancora più bestiale. Per questo motivo, il designer H.R. Ginger ha provato a trasformare il tradizionale bipede in una sorta di quadrupede. L'idea di David Fincher era decisamente semplice: perché costringere un povero stuntman ad indossare una tuta così elaborata e pesante quando un cane avrebbe potuto benissimo farlo al posto suo?

I cani, infatti, si possono educare e, tendenzialmente, costano meno degli effetti digitali. L'obiettivo di David Fincher era rendere il mostro davvero peculiare e fare in modo che facesse cose che un essere umano con indosso il costume da alieno non sarebbe stato in grado di fare. Come riportato da Collider, i tecnici hanno fatto tutto il possibile per trasformare l'animale di maggiore compagnia al mondo in un mostro terribile. Esistono numerose foto e svariati video che dimostrano l'eccellente lavoro svolto dal reparto di tecnici tuttavia è decisamente impossibile non ridere alla visione di questo cane che scorrazza per il set vestito da alieno. Davvero, riuscite a immaginare un perfezionista come David Fincher dare vita ad un mostro interpretato da un docile cagnetto? L'idea è decisamente comica!

Alla fine questo strano stratagemma non è andato in porto perché il cane avrebbe dovuto "recitare" per soli due secondi, il tempo sufficiente per rovinare un intero film - che poi, in effetti, è uscito fuori comunque abbastanza rovinato. Un esercizio utile potrebbe essere quello di immaginare gli altri film diretti da David Fincher come se fossero interpretati da cagnolini travestiti da esseri umani. Riuscite a farlo senza sbellicarvi dalle risate?